Трамп обсудил с мировыми лидерами ДРСМД

Президент США Дональд Трамп обсудил во время рабочего завтрака в Елисейском дворце с мировыми лидерами целый ряд тем, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ситуацию в Сирии, а также вопросы торговли и санкций. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Сандерс, также речь в ходе ланча шла о Сирии, ситуации в Саудовской Аравии, Афганистане, Китае и Северной Корее.

Ранее в Кремле сообщили о том, что Владимир Путин присутствовал на рабочем завтраке в Елисейском дворце. Завтрак от имени Эмманюэля Макрона был дан в честь глав делегаций, которые прибыли на торжества по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Гостям удалось пообщаться в неформальной обстановке.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была краткой, и конкретные темы, например Договор о ракетах средней и меньшей дальности, не обсуждались, сообщает "Интерфакс".