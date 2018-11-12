Внедрение электронных паспортов транспортных средств, которое ожидается в 2019 году, даст возможность выявлять грузовики, нелегально переделанные в автобусы.

Сейчас в паспорте транспортного средства (ПТС) содержится минимальная информация о машине: год выпуска, номер двигателя, тип и цвет кузова, мощность двигателя, регистрационный номер и фамилия владельца. Электронный ПТС будет содержать больше данных.

Предполагается, что это должна быть единая информационная система, позволяющая и контрольным органам, и владельцам отслеживать историю транспортных средств, видеть результаты контроля, в том числе весогабаритных параметров, экологических норм, технических характеристик, контролировать соблюдение иных норм законодательства об автотранспорте, рассказал "Российской газете" замглавы Ространснадзора Асланбек Ахохов, участвующий в работе Научно-технического совета Торгово-промышленной палаты, где обсуждается вопрос электронных ПТС.

В Ространснадзоре считают, что еще одним важным аспектом электронного ПТС может стать одобрение изменения типа транспортного средства, изменение его конструкции. Пока общей картины по стране нет, кто дает разрешения на переоборудование, почему и как оно сертифицируется, пояснил "РГ" Асланбек Ахохов.

На российских дорогах есть транспорт, который был переделан не в заводских условиях. Например, с завода выпущена грузовая платформа, шасси. Она переделывается в полевых условиях, там устанавливают "оперения" автобуса, монтируются пассажирские кресла. И все это делается с грубейшими нарушениями, без должных на то испытаний. Потом такие "псевдоавтобусы" годами перевозят ничего не подозревающих пассажиров.

Создание единой системы электронных паспортов транспортных средств позволит пресекать такого рода переоборудования или допуск таких автобусов на линию. "На уменьшение числа происшествий введение электронных ПТС не особо повлияет, а вот число дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями сократится", - прогнозирует Асланбек Ахохов.

Когда такой "автобус" попадает в ДТП, много людей гибнет, так как им не была обеспечена пассивная безопасность. Можно в таком автобусе пристегнуться, но это не будет иметь смысла, если кресло прикручено в фанерному листу. Это кресло может вырвать из пола инерцией.

"Уже были ДТП с участием таких "автобусов", когда в живых оставался пассажир, который находился рядом с водителем. А люди, сидевшие в салоне, погибали. В бывших грузовиках, переделанных под автобусы, в передней части автомобиля заводские крепления, жесткие конструкции, а в остальном салон кустарный", - констатировал Ахохов.

Есть еще примеры переоборудования, которые сказываются на безопасности пассажиров. Заводской вариант небольшого автобуса на 13 пассажирских мест в кустарных условиях переделывают в маршрутку с 15 и более местами. Бывает, не просто меняют компоновку сидений, переставляют поручни, но разрезают шасси, в середину добавляют кусок кузова и увеличивают число пассажирских сидений до 20.

Если будет создана единая информационная база "автомобильных историй", сократится количество ДТП с участием автобусов и с тяжкими последствиями

Все эти переделки не учитывают требования по безопасности, которые бы соблюдались в заводских условиях. Но кто-то допускает такое переоборудование без испытаний в лаборатории. Система электронного ПТС покажет, кто сертифицировал такое транспортное средство, и сделает невозможным подобного рода отклонения, считает Ахохов.

Электронный ПТС будет содержать информацию о ДТП, в которых побывал транспорт, сколько раз машина перепродавалась, ее пробег, пройденные техосмотры. Это исключит возможность вводить в заблуждение покупателя машины, бывшей в употреблении, сказал Ахохов.

Электронный ПТС - документ, который можно будет развивать. Например, дать допуск к нему сертифицированным сервисам, чтобы они могли вносить в него записи по факту проведенных работ, замене деталей. Это поможет снижению риска установки на машину фальсифицированных запчастей, говорит Ахохов.