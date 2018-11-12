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12.11.2018 15:09
Рубрика: В мире

В ДНР озвучили итоги выборов

Текст: Руслан Мельников
Сотрудники ЦИК ДНР обработали 100 процентов бюллетеней со всех 408 избирательных комиссий. Об этом сообщила председатель ЦИК Ольга Позднякова.

Среди кандидатов на должность главы ДНР лидирует Денис Пушилин, набравший 60,85 процента голосов избирателей. Остальные голоса за кандидатов распределились следующим образом: 14,2 процента - за Романа Храменкова, 9,3 процента - за Елену Шишкину, 7,75 процента - за Романа Евстифеева, 6,5 процента - за Владимира Медведева.

На парламентских выборах общественное движение "Донецкая Республика" набрало 72,5 процента, а общественное движение "Свободный Донбасс" - 26 процентов голосов.

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"Серьезных нарушений в ходе выборов зафиксировано не было", - отметила Ольга Позднякова.

Между тем в ВМД ДНР сообщили, что во время голосования была организована круглосуточная охрана помещений ЦИК и избирательных участков. Для охраны участков было задействовано более 800 сотрудников полиции, а для обеспечения безопасности выездных избирательных комиссий - более 500 полицейских.

Во время выборов в режиме повышенной готовности работали подразделения МЧС. На всех избирательных участках дежурили сотрудники ведомства. Также было организовано дежурство пиротехнических отделений МЧС. Благодаря этому удалось оперативно отработать заявки о появлении вблизи участков подозрительных предметов. Всего во время выборов было задействовано более 200 единиц техники МЧС и тысяча человек личного состава.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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