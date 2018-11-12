В ДНР озвучили итоги выборов

Среди кандидатов на должность главы ДНР лидирует Денис Пушилин, набравший 60,85 процента голосов избирателей. Остальные голоса за кандидатов распределились следующим образом: 14,2 процента - за Романа Храменкова, 9,3 процента - за Елену Шишкину, 7,75 процента - за Романа Евстифеева, 6,5 процента - за Владимира Медведева.
На парламентских выборах общественное движение "Донецкая Республика" набрало 72,5 процента, а общественное движение "Свободный Донбасс" - 26 процентов голосов.
"Серьезных нарушений в ходе выборов зафиксировано не было", - отметила Ольга Позднякова.
Между тем в ВМД ДНР сообщили, что во время голосования была организована круглосуточная охрана помещений ЦИК и избирательных участков. Для охраны участков было задействовано более 800 сотрудников полиции, а для обеспечения безопасности выездных избирательных комиссий - более 500 полицейских.
Во время выборов в режиме повышенной готовности работали подразделения МЧС. На всех избирательных участках дежурили сотрудники ведомства. Также было организовано дежурство пиротехнических отделений МЧС. Благодаря этому удалось оперативно отработать заявки о появлении вблизи участков подозрительных предметов. Всего во время выборов было задействовано более 200 единиц техники МЧС и тысяча человек личного состава.