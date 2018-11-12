В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины

Начиная с 11 ноября водители, использующие летние и всесезонные шины в декабре, январе и феврале, официально будут нарушать правила, однако, как пояснили в пресс-службе ГИБДД, не будут подвергаться штрафам за это нарушение.

"Административная ответственность за эксплуатацию машин указанных типов, не укомплектованных зимними шинами в зимнее время, в Кодексе об административных правонарушениях не установлена", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Дело в том, что 11 ноября вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". Нововведения касаются требований о комплектации зимними шинами в зимний период исключительно легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 т, а также о недопущении установки на одну ось транспортного средства шин разных моделей. Однако, как и прежде, прописанный в документе запрет носит лишь рекомендательный характер.

Кроме того, в новом регламенте оговаривается, что теперь водители грузовиков и автобусов могут эксплуатировать такой транспорт на летней резине круглый год. При этом страны, входящие в Таможенный союз, могут на законодательном уровне потребовать от водителей грузовиков возить с собой цепи.

Предположим, что наказания в виде штрафов для водителей легковушек и коммерческого транспорта все же будут введены, причем уже в ближайшей перспективе. Самое интересное, что они затронут не только водителей, эксплуатирующих легковушки и LCV с летней резиной, но и с всесезонными покрышками. Активное обсуждение этого вопроса в СМИ усиливает вероятность такого развития событий.

Как бы то ни было, автоэксперты рекомендуют водителям легковушек менять резину с летней на зимнюю перед первыми морозами, которые чаще всего приходятся на октябрь-ноябрь.