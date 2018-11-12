В Госдуме объяснили идею ввести акциз на газированные напитки

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов объяснил заботой о здоровье граждан инициативу ввести акцизный налог на сладкие газированные напитки.

Как рассказал чиновник в интервью сайту RT, эта мера необходима для снижения употребления газировки, которая не является полезным продуктом.

"В первую очередь мы должны думать о здоровье наших граждан, о здоровье наших детей. Газированные сладкие напитки вредны. Для того чтобы экономически стимулировать неупотребление таких напитков, вводится подобная мера. Думаю, это цивилизованный подход, направленный на создание условий для улучшения здоровья человека", - сказал он.

Ранее сообщалось, что стоимость сладких газированных напитков повысится в среднем на 20% из-за роста акцизов. Автором инициативы является экспертный совет при правительстве РФ.