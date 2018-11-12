В России вырастут цены на сладкие газированные напитки

Цена сладких газированных напитков в России увеличится в среднем на 20 процентов за счет роста акцизов на эту категорию товаров. Соответствующую меру предложил экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", с которым ознакомились "Известия".

Этот проект является частью нацпроекта "Демография". Одной из целей документа является сокращение потребления сахара. Авторы инициативы считают, что повышение цен на газировку будет способствовать отказу россиян от вредных напитков и переход на здоровое питание, что будет способствовать оздоровлению людей.

Сейчас ожирением в стране страдает около 2 миллионов человек. Это не первая попытка ввести акцизы для газировки. Первый документ с аналогичным предложением поступил в Госдуму в декабре 2015 года. Сейчас акцизы установлены в России для алкогольных напитков и этилового спирта.

В России на человека приходится в среднем 82,4 литра газировки в год. Для сравнения среднестатистический американец выпивает в год 287,3 литра сладких безалкогольных напитков.