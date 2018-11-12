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Рубрика: Экономика

В России вырастут цены на сладкие газированные напитки

Текст: Ирина Жандарова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Цена сладких газированных напитков в России увеличится в среднем на 20 процентов за счет роста акцизов на эту категорию товаров. Соответствующую меру предложил экспертный совет при правительстве в своем отзыве на федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", с которым ознакомились "Известия".

Фото: depositphotos.com
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Этот проект является частью нацпроекта "Демография". Одной из целей документа является сокращение потребления сахара. Авторы инициативы считают, что повышение цен на газировку будет способствовать отказу россиян от вредных напитков и переход на здоровое питание, что будет способствовать оздоровлению людей.

Сейчас ожирением в стране страдает около 2 миллионов человек. Это не первая попытка ввести акцизы для газировки. Первый документ с аналогичным предложением поступил в Госдуму в декабре 2015 года. Сейчас акцизы установлены в России для алкогольных напитков и этилового спирта.

В России на человека приходится в среднем 82,4 литра газировки в год. Для сравнения среднестатистический американец выпивает в год 287,3 литра сладких безалкогольных напитков.

Экономика Товары и цены Правительство
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