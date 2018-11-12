В Кремле рассказали об отношении к выборам в Донбассе

Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики отторгнуты Украиной, которая не реализует Минские договоренности, при угрозе возобновления силового сценария им ничего не остается, как самоорганизовываться. Об этом заявили в Кремле.

"Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго. Минские соглашения не реализуются украинской стороной", - напомнил он.

"Конечно, в этих условиях плюс в условиях опасности возобновления силового сценария этим республикам ничего не остается, как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни, социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна", - сказал представитель Кремля. И мало кто может заставить или убедить республики отказаться от этих первоочередных мер - ни Россия, ни другая страна.

На вопрос, поздравит ли Владимир Путин победивших на выборах в ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, Песков ответил: "Мне об этом ничего неизвестно".

"Безусловно, Россия делала и намерена делать все, что от нее возможно, и все, что от нее требуется для обеспечения реализации Минских договоренностей, потому что это - единственная база политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины", - также заверил Песков.