Видео: Альпака стала звездой, прокатившись в такси

Это при СССР наши люди на такси в булочную не ездили, а сейчас даже самая последняя альпака запросто может заказать машину прямо к подъезду и комфортно укатить по своим альпаковым делам.
Не верите? А посмотрите-ка видео, записанное любознательным Instagram-пользователем gensko_ в любимом всеми туристами перуанском Куско.
Обычная на вид альпака усаживается в мини-кэб, вежливо пропустив вперед старушку (Изма?) и дождавшись поощрительного пинка от девочки-подростка: чего задумалась? Счетчик уже работает!
Что примечательно, ни для таксиста, ни для редких прохожих этот четвероногий пассажир не стал в диковинку. Видимо, прогресс и впрямь дошел до самых дальних уголков планеты.
Остается лишь один вопрос - как платили за проезд альпаки? Как за полноценного пассажира или как за няшное домашнее животное или как за околдованного волшебным зельем императора инков?
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Something different 😅. My dad caught this on video while walking around the streets of Cusco, Peru. Check out @igersperu 👈 !!! #peruvian #peru #lima #peruvianfood #photography #travel #per #igersperu #larcomar #travelphotography #travelgram #foodie #fashion #miraflores #peruano #moda #nature #peruana #landscape #traveling #love #traveler #ctperu #perumoda #southamerica #food #latina #instagood #instatravel #bhfyp