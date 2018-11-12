Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Эксперты посоветовали увеличить стоимость парковки в центре Москвы 16:10
Роскошный седан Kia появится в России в 2019 году 15:05
ГИБДД предлагает ввести штраф в размере 5 тысяч рублей за опасное вождение 11:09
Названы самые популярные японские автомобили с пробегом в России 08:39
12.11.2018 16:04
Рубрика: Легковые авто

Видео: Альпака стала звездой, прокатившись в такси

Текст: Вадим Давыденко

Это при СССР наши люди на такси в булочную не ездили, а сейчас даже самая последняя альпака запросто может заказать машину прямо к подъезду и комфортно укатить по своим альпаковым делам.

Не верите? А посмотрите-ка видео, записанное любознательным Instagram-пользователем gensko_ в любимом всеми туристами перуанском Куско.

Фото: youtube.com
Видео: Как мойка под давлением уничтожает автомобиль

Обычная на вид альпака усаживается в мини-кэб, вежливо пропустив вперед старушку (Изма?) и дождавшись поощрительного пинка от девочки-подростка: чего задумалась? Счетчик уже работает!

Что примечательно, ни для таксиста, ни для редких прохожих этот четвероногий пассажир не стал в диковинку. Видимо, прогресс и впрямь дошел до самых дальних уголков планеты.

Остается лишь один вопрос - как платили за проезд альпаки? Как за полноценного пассажира или как за няшное домашнее животное или как за околдованного волшебным зельем императора инков?

#видео #животные #авто