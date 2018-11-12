Видео: Альпака стала звездой, прокатившись в такси

Это при СССР наши люди на такси в булочную не ездили, а сейчас даже самая последняя альпака запросто может заказать машину прямо к подъезду и комфортно укатить по своим альпаковым делам.

Не верите? А посмотрите-ка видео, записанное любознательным Instagram-пользователем gensko_ в любимом всеми туристами перуанском Куско.

Обычная на вид альпака усаживается в мини-кэб, вежливо пропустив вперед старушку (Изма?) и дождавшись поощрительного пинка от девочки-подростка: чего задумалась? Счетчик уже работает!

Что примечательно, ни для таксиста, ни для редких прохожих этот четвероногий пассажир не стал в диковинку. Видимо, прогресс и впрямь дошел до самых дальних уголков планеты.

Остается лишь один вопрос - как платили за проезд альпаки? Как за полноценного пассажира или как за няшное домашнее животное или как за околдованного волшебным зельем императора инков?