Во Франции Ангелу Меркель перепутали с женой Макрона

Пожилая француженка приняла канцлера Германии Ангелу Меркель за супруга французского президента Брижитт Макрон. Курьезный случай произошел на мероприятии, посвященном столетию окончания Первой мировой войны, куда приехали главы многих государств.

Во время посещения коммуны Ретонд (там 11 ноября 1918 года было подписано Компьенское перемирие, - прим. "РГ") лидеры Франции и Германии уделили некоторое время общению с публикой. Именно тогда 100-летняя француженка подошла к Меркель и спросила: "Это вы мадам Макрон?", на что та по-немецки ответила: "Канцлер Германии".

Несмотря на то, что Ангела Меркель назвалась еще несколько раз, ее пожилая собеседница так и осталась уверена, что общается с первой леди Франции - Брижитт Макрон, которая, кстати, старше канцлера Германии всего на один год, сообщает "Газета.ру".

Кстати, в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, принял участие и президент РФ Владимир Путин. Он побывал на торжественной церемонии в Париже, а также возложил цветы к памятнику погибшим в бою русским солдатам и офицерам.