Вышел первый трейлер "Истории игрушек 4"

На официальном YouTube-канале Disney / Pixar опубликован первый тизер-трейлер одной из самых желанных анимационных премьер - четвертой части "Истории игрушек".

На экране - панорамное видеопредставление всех любимых героев, плавно и гармонично перетекающее в паранойю и хаос - благодаря новому герою Форки, который борется за право, уточнил Coming Soon игрушкой не считаться. Кроме того, у Форки экзистенциальный кризис.

Форки озвучивает "оскаровский" номинант (за сценарий "Головоломки") Джош Кули. Он же выступает режиссером квадриквела, тем дебютировав в постановке полнометражного мультфильма.

По сюжету ленты Вуди (Том Хэнкс) и Базз Лайтер (Тим Аллен) попадают в новый дом - к девочке по имени Бонни. В то время как кукла Бо Пип (Энни Поттс) еще до событий третьей части досталась другим людям. И теперь задача Вуди - воссоединиться с любимой Бо.

К слову, Ли Анкрич, один из создателей серии, божился, что "История игрушек" - законченная трилогия и новой части уже не будет. Однако несколько лет назад Хэнкс проговорился в интервью, что Анкрич вилами по воде писал.

Премьера - 20 июня 2019 года.