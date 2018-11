Анализ ДНК раскрыл тайну загадочного вымершего существа

Фото: Zoological Society of London

Команда ученых из Лондонского зоологического общества (ZSL), Лондонского музея естественной истории и Американского музея естественной истории в Нью-Йорке установила, что вымершие ямайские приматы претерпели значительную эволюцию из-за новой для себя экологии.

Полностью работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а кратко ее описывает ZSL. Ученые провели анализ ДНК, выделенной из сохранившихся костей примата вида ксенотрикс (Xenothrix). Эти существа обитали на Ямайке.

Считается, что они вымерли в XVIII веке. Впервые их кости были обнаружены в 1920 году в ямайской пещере. Описать животное удалось только в 1991 году. Ученые отмечают, что приматы вида ксенторикс по строению своего тела не были похожи ни на одну живущую сейчас обезьяну.

Много лет это ставило исследователей в тупик. Изучение ДНК показало, что на самом деле ксенотриксы являются близкими родственниками обезьянам подсемейства Callicebinae. Его представители широко распространены в Южной Америке.

Необычное строение ученые объяснили эволюцией. По их мнению, около 11 миллионов лет назад ксенотриксы добрались до Ямайки из Южной Америки на естественных плотах. Им пришлось приспосабливаться к новым условиям обитания.

Постепенно они претерпели значительные эволюционные изменения. В исследовании подробно описывается "невероятное открытие" и сообщается о том, как необычная экология островов может кардинально влиять на эволюцию животных.

В отличие от других обезьян, ксенотриксы обладали небольшим количеством зубов. А их ноги по строению костей были больше похожи на лапы грызунов.