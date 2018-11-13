Автомобили получат дополнительную маркировку от МВД

На автомобили граждан Российской Федерации планируется в обязательном порядке наносить так называемую "полицейскую маркировку". Что понимается под этим термином, представители Госавтоинспекции на данный момент не пояснили. Однако, вероятнее всего, речь идет о дополнительных табличках, которые будут крепиться к кузову.

Это нововведение будет реализовываться в рамках закона о регистрации транспортных средств, который вступит в силу в 2019 году. Как пояснил глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников, полицейская маркировка будет служить своего рода подстраховкой на случай утраты основной маркировки - идентификационного номера (VIN-код), специальных номеров на кузове, шасси и двигателе.

Утеря штатной маркировки может произойти в результате коррозии или после ремонта, а также при подделке, сокрытии, изменении или уничтожении ее злоумышленниками. Сейчас Госавтоинспекция занята разработкой пакета необходимых для реализации идеи нормативно-правовых актов.

В настоящее время,напомним, транспортные средства маркируются идентификационным номером (VIN-код), специальные номера присваиваются также кузовам, шасси и двигателям

Кроме того, сообщает РИА Новости, готовятся нововведения относительно покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет заказывать и получать самостоятельно в уполномоченной организации.