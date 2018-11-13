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13.11.2018 10:12
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ изменил философию бренда и придумал новый слоган

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с сайта www.lada.ru Фото: скриншот с сайта www.lada.ru
Фото: скриншот с сайта www.lada.ru

Вместе с продуктовым наступлением АвтоВАЗ решил запустить новую философию бренда Lada и создал слоган - "Новые горизонты". Одновременно с появлением Lada Xray Cross российский автогигант обновил официальный сайт, начал использовать новый дизайн и слоган.

Единый рекламный слоган рассматривался примерно из 50 вариантов. И теперь переформатированная философия бренда Lada разъясняется всем дилерам, именно она должна стать одной из основ всей деятельности АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Хороший слоган тот, который мы не видели нигде в автомобильной индустрии. Он должен быть оригинальным, запоминающимся, привлекательным, чтобы люди его запомнили. И в итоге подпись "Новые горизонты" подошла наибольшим образом. Она была самой понятной для всех", - рассказал в интервью ВАЗ ТВ директор по маркетингу марки Lada Фабьен Гульми.

Осенью АвтоВАЗ запустил продажи нового семейства Lada Granta со слоганом "Держит слово", совсем недавно стартовали продажи "вседорожного" Lada Xray Cross, который получил слоган "Свой в любой среде", а вскоре начнутся продажи "заряженного" седана Lada Vesta Sport ("Твой драйв. Твои правила").

Фото: "Cardesign.ru: Транспортный дизайн"
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Кстати, новая философия Lada уже применяется в рекламных роликах новой Lada Granta и Lada Xray Cross. По задумке, в них АвтоВАЗ хотел рассказать историю отношения к автомобилю, на который можно положиться. В результате 55% зрителей досматривают эти ролики до конца, когда как у обычной рекламы этот показатель значительно меньше.

"Мы задали себе вопрос. В чем мы лучше? И в чем мы хотим быть лучше? Продуктом, сервисом, в отличии от конкурентов. И три пункта, которые оказались очевидными для всех, это энергичный дизайн, соотношение цены и оснащения.  Lada- это автомобили, которые подходят ко всем ситуациям в России. Это уверенность в любой ситуации", - отметил Фабьен Гульми.

Напомним, в марте текущего года АвтоВАЗ спрашивал у своих поклонников о том, каким должен быть новый глобальный слоган для Lada.

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#Lada