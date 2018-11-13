АвтоВАЗ выпустит рекордное количество двигателей

Компания АвтоВАЗ в нынешнем и следующем году планирует увеличить выпуск двигателей собственного производства до рекордных показателей, также в планах расширение экспортных поставок моторов, по отдельным направлениям - в 10 раз.

Об этом рассказал руководитель производства двигателей предприятия Александр Сверчков во время визита на автозавод в Тольятти полпреда президента в ПФО Игоря Комарова (ранее президент АвтоВАЗа в 2009-2013 г.).

Всего в 2017 году волжский автогигант выпустил 470 тысяч двигателей. По итогам 2018 года АвтоВАЗ планирует произвести 546 тысяч моторов, а в 2019 году - 590 тысяч силовых агрегатов.

Наращивание объемов производства двигателей по результатам текущего года составит около 16%, а на будущий год примерно 8%.

Кроме того, ожидается параллельное расширение экспортных поставок. В 2018 году на завод Oyak-Renault в Бурсе (Турция) АвтоВАЗ поставит 4,8 тысячи моторов, в 2019 году экспорт в Бурсу увеличится до 50 тысяч двигателей.

Напомним, турецкий филиал Renault выпускает модели Renault Fluence и Renault Clio. На завод поставляются 1,6-литровые бензиновые силовые агрегаты Renault-Nissan HR16 мощностью 102 л.с., при этом их выпуск на АвтоВАЗе глубоко локализован. Причем этот двигатель устанавливается на автомобили с "реновской" платформой B0.

Александр Сверчков также поделился информацией о том, что импортные детали на новом 1,8-литровом двигатели с индексом ВАЗ-21179 заменяются на детали собственного производства. В качества примера Сверчков привел рампу форсунок - до недавнего времени ее закупали за рубежом, теперь изготавливают на АвтоВАЗе. Масляный насос, импортировавшийся из Южной Кореи, частично собирается в Тольятти, но в следующем году планируется его полная локализация производства в России.

Примечательно, что на сегодняшний день все модели Lada оснащаются двигателями исключительно российского производства.

Напомним, с июля этого года АвтоВАЗ начал применять во всех 1.6-литровых моторах новые "безвтыковые" поршни (с выточками). Теперь у "вазовских" двигателей при обрыве ремня ГРМ не гнутся клапаны.