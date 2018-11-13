"Богемская рапсодия" продолжает лидировать в российском прокате

Байопик "Богемская рапсодия" удерживает первое место в российском прокате вторую неделю подряд. Ну и кто у нас здесь король?

Суммами сборов делится Бюллетень кинопрокатчика.

Повсеместно обсуждаемая музыкальная биография Фредди Меркьюри и группы Queen во второй уик-энд собрала почти 200 миллионов рублей, занимая первое место в прокате.

Всего с 1 ноября картина собрала 592.2 миллиона рублей. Процент падения сборов довольно мал - 14,5%.

С рецензией "Кинократии" на байопик можно ознакомиться здесь.



Вторую позицию в сборах занимает несчастная "Девушка, которая застряла в паутине".

Наша рецензия - тут.

Третью - хоррор с зомби-нацистами "Оверлорд".

Рецензия - здесь.