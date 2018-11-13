"Богемская рапсодия" продолжает лидировать в российском прокате

Байопик "Богемская рапсодия" удерживает первое место в российском прокате вторую неделю подряд. Ну и кто у нас здесь король?
Суммами сборов делится Бюллетень кинопрокатчика.
Повсеместно обсуждаемая музыкальная биография Фредди Меркьюри и группы Queen во второй уик-энд собрала почти 200 миллионов рублей, занимая первое место в прокате.
Всего с 1 ноября картина собрала 592.2 миллиона рублей. Процент падения сборов довольно мал - 14,5%.
С рецензией "Кинократии" на байопик можно ознакомиться здесь.
Вторую позицию в сборах занимает несчастная "Девушка, которая застряла в паутине".
Наша рецензия - тут.
Третью - хоррор с зомби-нацистами "Оверлорд".
Рецензия - здесь.