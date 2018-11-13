В среду сборная России проведет контрольную встречу с немцами. В Лейпциг, где состоится статусный матч, наша команда отправилась накануне вечером. А перед вылетом подопечные Станислава Черчесова провели последнюю тренировку на базе в подмосковном Новогорске.

Если сравнивать список игроков, полетевших в Германию, с составом, который тренерский штаб сборной объявлял неделю назад, то от количества несовпадений может стать не по себе. Виной тому эпидемия травм, внезапно обрушившаяся на нашу команду. В конечном счете Черчесову пришлось отказаться от услуг сразу шестерых игроков.

Последним в этом списке стал защитник "Краснодара" Сергей Петров. Его самого вызывали на замену травмированным, однако в Новогорск футболист приехал с мышечным повреждением. И в день вылета было принято решение все-таки оставить игрока залечивать травму. Вместо него в экстренном порядке приглашение в сборную получил защитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев.

Тут, кстати, стоит отметить последовательность тренерского штаба национальной команды. Комментируя изначальную заявку сборной, Станислав Черчесов называл Игнатьева в числе ближайших кандидатов на вызов. И вот человек дождался своего шанса, пусть и в виду форс-мажорных обстоятельств.

К сожалению, не факт, что потеря Петрова - последняя. Тренировку перед вылетом пропустил Роман Зобнин, также приехавший в сборную не очень здоровым. Полузащитник послушал вместе со всеми установку, а затем сразу покинул поле. На момент подписания этого номера "РГ" в печать ясности по поводу кондиций спартаковца не было.

Между тем, среди тех, кто был призван закрыть бреши в сборной после череды травм, самой обсуждаемой фигурой остается Ари из "Краснодара". На тренировках в Новогорске, проходивших при минусовой температуре, форвард в общей массе выделялся мешковатыми, и, видимо, утепленными штанами. Сразу видно - бразилец. Хотя, по признанию самого Ари, он давно чувствует себя русским, а вызов в сборную был его давним заветным желанием.

- Я считаю себя практически русским, все-таки живу здесь девять лет, половина карьеры прошла в России, - признался игрок журналистам. - Не могу точно описать чувства, которые испытал в момент вызова в сборную, но я реализовал свою детскую мечту. Теперь нужно сделать все, чтобы получить шанс сыграть и воспользоваться им. Атмосфера в команде мне очень нравится, чувствую себя хорошо, надеюсь закрепиться в сборной. Родные и друзья рады, что я получил вызов. Они знают, как я долго к этому шел.