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12.11.2018 13:27
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Нападающий "Краснодара" Ари вызван в сборную России

Текст: Артур Нанян
Футболист "Краснодара" Ари получил вызов в национальную команду России. Он может дебютировать в сборной в одном из предстоящих матчей - с Германией (15 ноября) и Швецией (20 ноября).
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Вероятно, Ари приглашен из-за травмы Артема Дзюбы. Форвард "Зенита" пропустил игру с "Бордо" в Лиге Европы в минувший четверг, а вчера был заменен по ходу встречи с ЦСКА. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак не скрывал, что Артема беспокоит повреждение.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Что касается Ари, то в этом сезоне он набрал приличную форму. В гонке лучших бомбардиров натурализованный бразилец уступает лишь Федору Чалову - шесть мячей против девяти. Нападающий "Краснодара" не только забивает, но и ассистирует партнерам: в Премьер-лиге на его счету уже три результативные передачи.

Документы на получение российского гражданства Ари подал в феврале 2015 года. Спустя два года игрок признался, что мечтает о выступлении в составе нашей команды на чемпионате мира. Но гражданство он получил в июле этого года, по окончании главного футбольного турнира четырехлетия.

Ари - третий натурализованный бразилец в истории нашей сборной после Маринато Гильерме ("Локомотив") и Марио Фернандеса (ЦСКА).

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