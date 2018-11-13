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13.11.2018 12:27
Рубрика: Легковые авто

Что будет, если приварить 3 тысячи гвоздей вместо шин

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Если за рубежом над внедрением автомобильных ноу-хау трудятся гигантские концерны с многомиллиардными оборотами, то российский креатив все чаще рождают энтузиасты-"левши" из небольших мастерских в старых гаражных кооперативах. Выходит, как правило, дешево, но не так уж и сердито, а совсем наоборот - смешно и немного страшно.

Фото: https://www.instagram.com/gensko_/
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Фото: youtube.com
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Очередной толчок фантазии народных умельцев спровоцировал внезапный, как всегда, приход в Россию зимы и необходимость "переобувать" машину в зимнюю резину. Чтобы не мучиться с выбором - "липучка" или "шипы" - новосибирские умельцы из сообщества "Гараж 54" смастерили пару колес целиком из шипов, вернее, из гвоздей, приваренных к автомобильному диску.

Полоса металла шириной в шину, 3000 (три тысячи!) гвоздей, несколько часов кропотливой работы сварщика, и вуаля! Получите что-то вроде великанской дисковой щетки для дрели. Машина превращается в тяжелую и грохочущую на ходу боевую колесницу древних ассирийцев или хеттов. Ужасно брутально, хотя и не быстро.

Каково это, ездить на таком железном чудище без намека на амортизацию - рассказывать не будем, сами смотрите видео. Спойлер: все в итоге выжили, но гвозди на диск нужно было наваривать погуще.

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#видео #автомобили