"Декабрьские вечера Святослава Рихтера" посвятят роману Пикассо и Хохловой

Международный музыкальный фестиваль пройдет с 30 ноября по 27 декабря 2018 года. Испанский мастер и русская балерина познакомились в Париже в 1917 году во время работы над скандальным балетом Сергея Дягилева "Парад". Так художник встретил свою первую жену и почти на десять лет оказался связан с "Русскими сезонами".

В этом году "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" станет своего рода музыкальным подстрочником к выставке "Пикассо & Хохлова", посвященной времени, проведенном супругами вместе, а также влиянии, которое оказала Ольга и русская культура на работы мастера.

Тринадцать программ фестиваля представляют основные стили и жанры, определившие музыкальный ландшафт эпохи. В них войдет музыка к "Русским балетам", включая написанный Эриком Сати "Парад", а также сочинения композиторов "Шестерки", в творчестве которых сошелся французский авангардизм и дух "ревущих 1920-х", воплотившийся в джазе и мьюзик-холле.

Родина Пикассо занимает особое место в программе. Гости фестиваля смогут услышать "галантный стиль" Луиджи Боккерини, фольклорные опусы Хоакина Турины и Мануэля де Фальи, а затем увидеть их первоисточники - традиционные танцы и песни в жанрах фламенко и канте хондо, исполненные аутентичным ансамблем из Севильи.

Кроме классических концертов камерной музыки, посетителей "Декабрьских вечеров" ожидает написанный специально для фестиваля спектакль-импровизация Станислава Юрского, поэтический вечер Светланы Крючковой, театр марионеток, видеопроекции "Русских балетов" и знаменитого фильма "Антракт" в сопровождении живого оркестра.

На концертах фестиваля выступят камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета, Государственный камерный оркестр под управлением Евгения Бушкова, молодые звезды французской оперы Жан-Кристоф Ланьес и Адель Шарве, а танцы фламенко исполнит одна из главных мастеров жанра Мария Хункаль.

Полная программа фестиваля доступна на сайте Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.