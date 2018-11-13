Новости

Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 18:39
Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили 18:31
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии 18:30
Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ 18:28
Брянский камамбер и бри пойдут в Беларусь и Китай 18:16
На Кубани при пожаре погибли женщина и двое детей 18:05
У "Леденящих душу приключений Сабрины" выйдет рождественский эпизод 17:57
Медведев назвал циничным обманом решение НАТО о бомбежке Ливии 17:56
Пациентке удалили огромную опухоль весом 22 килограмма 17:50
Росстат: ВВП в России в третьем квартале вырос на 1.3% 17:48
На Кубани приставы изъяли 15 тысяч игрушек для взрослых 17:48
Видео: Побег из Рая на авто через геенну огненную 17:47
Игорь Черевченко возглавил тульский "Арсенал" 17:42
Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме 17:26
Названы города, где покупают больше всего новых автомобилей 17:26
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз 17:21
В Новороссийске ФСБ закрыла подпольный игровой клуб 17:19
Видео: пять главных песен Игоря Лученка 17:17
Следователи возобновили дело об убийстве Игоря Талькова 17:11
Власти Москвы рассказали про дальнейшее развитие социальной политики 17:01
На Дону развернут 200 пунктов обогрева для помощи водителям 16:58
"Декабрьские вечера Святослава Рихтера" посвятят роману Пикассо и Хохловой 16:57
Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре 16:55
ТНТ-PREMIER покажет комедийный сериал "Год культуры" 16:53
В Кремле прокомментировали отсутствие Путина и Медведева в стране 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 16:57
Рубрика: Культура

"Декабрьские вечера Святослава Рихтера" посвятят роману Пикассо и Хохловой

Текст: Артем Фролов

Международный музыкальный фестиваль пройдет с 30 ноября по 27 декабря 2018 года. Испанский мастер и русская балерина познакомились в Париже в 1917 году во время работы над скандальным балетом Сергея Дягилева "Парад". Так художник встретил свою первую жену и почти на десять лет оказался связан с "Русскими сезонами".

В этом году "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" станет своего рода музыкальным подстрочником к выставке "Пикассо & Хохлова", посвященной времени, проведенном супругами вместе, а также влиянии, которое оказала Ольга и русская культура на работы мастера.

Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Три европейские страны увидят спектакль "Анна Каренина"

Тринадцать программ фестиваля представляют основные стили и жанры, определившие музыкальный ландшафт эпохи. В них войдет музыка к "Русским балетам", включая написанный Эриком Сати "Парад", а также сочинения композиторов "Шестерки", в творчестве которых сошелся французский авангардизм и дух "ревущих 1920-х", воплотившийся в джазе и мьюзик-холле.

Родина Пикассо занимает особое место в программе. Гости фестиваля смогут услышать "галантный стиль" Луиджи Боккерини, фольклорные опусы Хоакина Турины и Мануэля де Фальи, а затем увидеть их первоисточники - традиционные танцы и песни в жанрах фламенко и канте хондо, исполненные аутентичным ансамблем из Севильи.

Кроме классических концертов камерной музыки, посетителей "Декабрьских вечеров" ожидает написанный специально для фестиваля спектакль-импровизация Станислава Юрского, поэтический вечер Светланы Крючковой, театр марионеток, видеопроекции "Русских балетов" и знаменитого фильма "Антракт" в сопровождении живого оркестра.

На концертах фестиваля выступят камерный ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета, Государственный камерный оркестр под управлением Евгения Бушкова, молодые звезды французской оперы Жан-Кристоф Ланьес и Адель Шарве, а танцы фламенко исполнит одна из главных мастеров жанра Мария Хункаль.

Полная программа фестиваля доступна на сайте Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Культура Музыка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии
Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре
Песков рассказал о правилах планирования поездок Путина и Медведева
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз