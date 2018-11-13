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13.11.2018 21:56
Рубрика: Власть

Штраф по видео

Дела по правонарушениям смогут рассматривать удаленно
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
В Кодекс об административных правонарушениях вводится новая статья, позволяющая участвовать в делах об административных правонарушениях по видеосвязи. То есть обязательно приходить в суд по таким делам теперь не потребуется.

По закону, который

публикует

"Российская газета", видео-конференц-связь будет устанавливаться между судами, а также следственными изоляторами или колониями.

Судья, рассматривающий дело об административном правонарушении, по ходатайству участника производства по делу, либо по собственной инициативе будет выносить определение об участии лица посредством видео-конференц-связи. Это может быть лицо, в отношении которого ведется дело, потерпевший или их законные представители, защитник либо представитель, свидетель, понятой, специалист, эксперт или переводчик.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Отмечается, что нововведение позволит участникам административных дел избежать финансовых и временных затрат, связанных с проездом от места их жительства или нахождения до места расположения суда. Кроме того, новелла призвана сократить сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях и повысить качество правосудия. Будет решен и вопрос участия в судебных заседаниях нетрудоспособных граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями. Согласно документу участвовать в заседании по видеосвязи нельзя будет, если дело рассматривается в закрытом порядке, а также при отсутствии у суда необходимых технических возможностей. Во исполнение закона будут использовать уже имеющиеся в судах системы видео-конференц-связи, потому дополнительные расходы на внедрение закона в жизнь не потребуются. Порядок дистанционного участия в судебном процессе уже предусмотрен в уголовном, гражданском, арбитражном законодательстве.

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