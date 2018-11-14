Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 410-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 23 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 27, ст. 2708; 2004, N 44, ст. 4266; 2005, N 19, ст. 1752; N 30, ст. 3104; N 40, ст. 3986; 2006, N 18, ст. 1907; 2007, N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6065; 2009, N 29, ст. 3597; 2010, N 18, ст. 2145; N 30, ст. 4002, 4006; N 41, ст. 5192; N 52, ст. 6996; 2011, N 1, ст. 10; N 17, ст. 2310; N 29, ст. 4289; N 30, ст. 4590; N 50, ст. 7346, 7351, 7352; 2012, N 24, ст. 3068; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7602; 2013, N 27, ст. 3458; N 30, ст. 4028, 4040; N 44, ст. 5633; N 48, ст. 6161; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4211, 4259; N 42, ст. 5615; N 52, ст. 7548; 2015, N 7, ст. 1023; N 10, ст. 1411; N 48, ст. 6711; 2016, N 11, ст. 1491; N 14, ст. 1907; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3876; N 27, ст. 4223; 2017, N 1, ст. 51; N 15, ст. 2140; N 31, ст. 4772, 4813; N 50, ст. 7548; 2018, N 7, ст. 973; N 32, ст. 5091) следующие изменения:

1) статью 24.3 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Использование систем видео-конференц-связи в закрытом судебном заседании не допускается.";

2) статью 26.2 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. В качестве доказательств допускаются объяснения участников производства по делу об административном правонарушении, полученные путем использования систем видео-конференц-связи.";

3) статью 29.4 дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. В случае, предусмотренном статьей 29.14 настоящего Кодекса, судья разрешает вопрос об участии в судебном заседании лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 настоящего Кодекса, путем использования систем видео-конференц-связи, о чем выносится соответствующее определение.";

4) главу 29 дополнить статьей 29.14 следующего содержания:

"Статья 29.14. Участие в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи

1. В случае, если судьей признано обязательным присутствие в судебном заседании участника производства по делу об административном правонарушении, который по объективным причинам не имеет такой возможности, судья разрешает вопрос об участии указанного лица в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи при наличии технической возможности. Судья разрешает вопрос об участии в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи по ходатайству участника производства по делу об административном правонарушении либо по собственной инициативе.

2. Системы видео-конференц-связи судов могут использоваться в суде по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения участника производства по делу об административном правонарушении, присутствие которого признано обязательным в судебном заседании, но который не имеет возможности прибыть в судебное заседание, проводимое судьей, рассматривающим дело об административном правонарушении. В целях обеспечения участия в судебном заседании лиц, находящихся в местах содержания под стражей или местах лишения свободы, используются системы видео-конференц-связи соответствующих учреждений.

3. Об участии в судебном заседании лиц, присутствие которых признано обязательным в судебном заседании, путем использования систем видео-конференц-связи судья выносит определение. Копии такого определения не позднее следующего рабочего дня после дня вынесения определения направляются соответствующим участникам производства по делу об административном правонарушении, а также в соответствующий суд или учреждение, в которых будет организована видео-конференц-связь.

4. Судья, рассматривающий дело об административном правонарушении, устанавливает связь с судом или учреждением, в которых используются системы видео-конференц-связи, для обеспечения участия в судебном заседании лица, присутствие которого признано обязательным в судебном заседании. Судья, осуществляющий организацию видео-конференц-связи, проверяет явку и устанавливает личность явившихся лиц, а также выполняет иные процессуальные действия, в частности при необходимости берет у свидетелей, экспертов, переводчиков подписку о разъяснении им прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение, принимает от участников производства по делу об административном правонарушении письменные материалы. Все документы, полученные в суде, в котором была организована видео-конференц-связь, не позднее следующего рабочего дня после дня проведения судебного заседания направляются судье, рассматривающему дело об административном правонарушении.

5. В случае, если для обеспечения участия в деле об административном правонарушении лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах лишения свободы, используются системы видео-конференц-связи этих учреждений, получение подписки у данных лиц о разъяснении им судьей, рассматривающим дело об административном правонарушении, прав и обязанностей и предупреждении об ответственности за их нарушение осуществляется при техническом содействии администрации этих учреждений.

6. Судья, рассматривающий дело об административном правонарушении, отказывает в удовлетворении ходатайства об участии в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи в случаях, если:

1) отсутствует техническая возможность для участия в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи;

2) рассмотрение дела об административном правонарушении осуществляется в закрытом судебном заседании.

7. Правила, установленные настоящей статьей, подлежат применению при рассмотрении судьями жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях при наличии технической возможности.";

5) в статье 30.4:

а) слова "При подготовке" заменить словами "1. При подготовке";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении судья также разрешает вопрос об участии в судебном заседании лиц, присутствие которых необходимо при рассмотрении жалобы, путем использования систем видео-конференц-связи.".

Президент Российской Федерации В. Путин