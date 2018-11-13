На этой неделе американский скрипач-суперстар вооружится дирижерской палочкой, русские голоса докажут пригодность для россиниевских фиоритур, а квинтет виртуозов даст свою интерпретацию шедевров, способных выжать слезу даже из статуи.

Кто играет: Оркестр "Академия Святого Мартина в полях" (дирижер и солист Джошуа Белл).

Что играет: С. Прокофьев - "Классическая симфония", И. Брамс - Скрипичный концерт ре мажор, Л. ван Бетховен - Симфония №4., Ф. Мендельсон - Увертюра "Сон в летнюю ночь", К. Сен-Санс - Скрипичный концерт №3, Л. ван Бетховен - Симфония №7.

Почему идти: Джошуа Белл - настоящий суперстар, только "классический". Запись голливудских саундтреков, концерт в метро в рамках социального эксперимента и солдауты в лучших залах мира - это все о нем. Несколько лет назад американский скрипач возглавил один из самых авторитетных оркестров Европы - "Академию Святого Мартина в полях", и сейчас в Москве впервые услышат Белла-дирижера. Хотя и смычок под его невероятными пальцами тоже запоет - в пафосном брамсовском соло и виртуозных пассажах Сен-Санса.

Где, когда, сколько: МКЗ "Зарядье"; 15 ноября; 2 000 - 7 000 руб.

Ervin Schrott. Фото: предоставлено дирекцией МКЗ "Зарядье".

Кто играет: Марианна Пиццолато, Василиса Бержанская, Эрвин Шротт, Сергей Романовский в сопровождении оркестра Musica Viva (дирижер Дмитрий Корчак).

Что играет: Арии и дуэты из опер Дж. Россини.

Почему идти: Россиниевский фестиваль в Пезаро - настоящая мекка для операманов. Услышать в Москве, как звезды этого фестиваля поют арии из опер искрометного итальянца - великая удача. Эрвина Шротта и Марианну Пиццолато, пожалуй, никому представлять не надо. А вот наши вокалисты, за редчайшими исключениями, к Россини не подступаются. Во-первых, им часто не хватает технической оснащенности, во-вторых, русские голоса по своей природе тяжелы для россиниевских фиоритур. Но меццо Василиса Бержанская и тенор Сергей Романовский - и есть то самое редчайшее исключение. Убедитесь сами.

Где, когда, сколько: МКЗ "Зарядье"; 16 - 17 ноября; 2 500 - 6 000 руб.

Камерный оркестр "Виртуозы Москвы". Фото: предоставлено концертным агентством Moscow Nights.

Кто играет: Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" (дирижер Александр Соловьев).

Что играет: П. Чайковский - "Времена года", "Серенада", "Воспоминания о Флоренции".

Почему идти: Драматическое богатство и пафос светлых чувств объединяют музыку Чайковского и исполнительскую манеру оркестра "Виртуозы Москвы". Новая программа "Виртуозов" позволит заново услышать уже, казалось бы, заигранные сочинения нашего главного классика. Магические "Времена года" в переложении для струнного оркестра, романтическая "Серенада" и элегические "Воспоминания о Флоренции" прозвучат как музыкальная энциклопедия русской жизни XIX века.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 17 ноября; 1 000 - 5 000 руб.

Вадим Репин. Фото: предоставлено Московской государственной академической филармонией.

Кто играет: Николай Луганский, Вадим Репин, Никита Борисоглебский, Андрей Гридчук, Пабло Феррандес.

Что играет: А. Дворжак - Фортепианный квинтет № 2 ля мажор, И. Брамс - Фортепианный квинтет фа минор.

Почему идти: Фортепианные квинтеты Дворжака и Брамса хорошо известны меломанам по записям С. Рихтера с квартетом Бородина. Эти записи считаются не просто блестящими, а эталонными. Четверка современных русских виртуозов и примкнувший к ним маэстро из Испании наверняка осознают, с кем их будут сравнивать, и готовы дать свою интерпретацию двух абсолютных шедевров, способных выжать слезу даже из статуи.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 16 ноября; 2 000 - 10 000 руб.