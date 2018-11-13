Новости

Ученые выяснили, как с помощью мобильника обнаружить опасную болезнь 06:36
Трамп объявил горящую Калифорнию зоной стихийного бедствия 06:34
Минприроды не дало разрешение на вывоз из Приморья 25 белух 06:01
КНДР осудила совместные учения США и Южной Кореи 05:58
Застрявшие в Иркутске французы так и не смогли улететь в Шанхай 05:44
В Приморье пресекли деятельность экстремиста 05:20
Канада подтвердила существование аудиозаписей по делу Хашкаджи 05:14
На Камчатке военная авиация уничтожила подлодку "противника" 04:55
В Дании собачьи упряжки признаны официальным видом транспорта 04:30
В результате палестинских ударов по Израилю пострадали 53 человека 04:01
Тереза Мэй призвала срочно реформировать ВТО 03:26
Австралийскую модель не пустили в Лувр из-за слишком открытого наряда 02:49
В Мексике два человека погибли в результате крушения самолета 01:47
Пенс и Абэ обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова 01:23
Взрыв на на пиротехнической фабрике в Испании унес жизни трех человек 00:33
Военные из Словении замерзли на учениях НАТО в Норвегии 00:33
Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии 12.11.2018
Карлсен и Каруана сыграли вничью в 3-й партии за шахматную корону 12.11.2018
Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя 12.11.2018
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами 12.11.2018
В электричке Москва - Черусти нашли труп 12.11.2018
Умер легендарный Стэн Ли 12.11.2018
Фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге своевременно 12.11.2018
Израильский солдат тяжело ранен на границе с сектором Газа 12.11.2018
Умер создатель вселенной Marvel Стэн Ли 12.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
13.11.2018 05:20
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе американский скрипач-суперстар вооружится дирижерской палочкой, русские голоса докажут пригодность для россиниевских фиоритур, а квинтет виртуозов даст свою интерпретацию шедевров, способных выжать слезу даже из статуи.
Joshua Bell. Фото: предоставлено дирекцией МКЗ "Зарядье". Joshua Bell. Фото: предоставлено дирекцией МКЗ "Зарядье".
Joshua Bell. Фото: предоставлено дирекцией МКЗ "Зарядье".

Кто играет: Оркестр "Академия Святого Мартина в полях" (дирижер и солист  Джошуа Белл).
Что играет: С. Прокофьев - "Классическая симфония", И. Брамс - Скрипичный концерт ре мажор, Л. ван Бетховен - Симфония №4., Ф. Мендельсон - Увертюра "Сон в летнюю ночь", К. Сен-Санс - Скрипичный концерт №3, Л. ван Бетховен - Симфония №7.
Почему идти: Джошуа Белл - настоящий суперстар, только "классический". Запись голливудских саундтреков, концерт в метро в рамках социального эксперимента и солдауты в лучших залах мира - это все о нем. Несколько лет назад американский скрипач возглавил один из самых авторитетных оркестров Европы - "Академию Святого Мартина в полях", и сейчас в Москве впервые услышат Белла-дирижера. Хотя и смычок под его невероятными пальцами тоже запоет - в пафосном брамсовском соло и виртуозных пассажах Сен-Санса.  
Где, когда, сколько: МКЗ "Зарядье"; 15 ноября; 2 000 - 7 000 руб.

Ervin Schrott. Фото: предоставлено дирекцией МКЗ "Зарядье".

Кто играет: Марианна Пиццолато, Василиса Бержанская, Эрвин Шротт, Сергей Романовский в сопровождении оркестра Musica Viva (дирижер Дмитрий Корчак).
Что играет: Арии и дуэты из опер Дж. Россини.
Почему идти: Россиниевский фестиваль в Пезаро - настоящая мекка для операманов. Услышать в Москве, как звезды этого фестиваля поют арии из опер искрометного итальянца - великая удача. Эрвина Шротта и Марианну Пиццолато, пожалуй, никому представлять не надо. А вот наши вокалисты, за редчайшими исключениями, к Россини не подступаются. Во-первых, им часто не хватает технической оснащенности, во-вторых, русские голоса по своей природе тяжелы для россиниевских фиоритур. Но меццо Василиса Бержанская и тенор Сергей Романовский - и есть то самое редчайшее исключение. Убедитесь сами.
Где, когда, сколько: МКЗ "Зарядье"; 16 - 17 ноября; 2 500 - 6 000 руб.

Камерный оркестр "Виртуозы Москвы". Фото: предоставлено концертным агентством Moscow Nights.

Кто играет: Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" (дирижер Александр Соловьев).
Что играет: П. Чайковский - "Времена года", "Серенада", "Воспоминания о Флоренции".
Почему идти: Драматическое богатство и пафос светлых чувств объединяют музыку Чайковского и исполнительскую манеру оркестра "Виртуозы Москвы". Новая программа "Виртуозов" позволит заново услышать уже, казалось бы, заигранные сочинения нашего главного классика. Магические "Времена года" в переложении для струнного оркестра, романтическая "Серенада" и элегические "Воспоминания о Флоренции" прозвучат как музыкальная энциклопедия русской жизни XIX века.
Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 17 ноября; 1 000 - 5 000 руб.

Вадим Репин. Фото: предоставлено Московской государственной академической филармонией.

Кто играет: Николай Луганский, Вадим Репин, Никита Борисоглебский, Андрей Гридчук, Пабло Феррандес.
Что играет: А. Дворжак - Фортепианный квинтет № 2 ля мажор, И. Брамс - Фортепианный квинтет фа минор.
Почему идти: Фортепианные квинтеты Дворжака и Брамса хорошо известны меломанам по записям С. Рихтера с квартетом Бородина. Эти записи считаются не просто блестящими, а эталонными. Четверка современных русских виртуозов и примкнувший к ним маэстро из Испании наверняка осознают, с кем их будут сравнивать, и готовы дать свою интерпретацию двух абсолютных шедевров, способных выжать слезу даже из статуи.
Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 16 ноября; 2 000 - 10 000 руб.

Культура Музыка Классика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам