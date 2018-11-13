Водителей ждут новые требования к паспортам транспортных средств и свидетельствам о регистрации. Также появятся требования к тем, кто уполномочен проводить осмотр авто. А машины, у которых идентификационные номера уничтожены коррозией или попросту перебиты угонщиками, заново промаркируют.

Все эти новации содержатся в новых проектах, разработанных МВД России. Они уже доступны для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что в августе был принят закон о регистрации транспортных средств. В нем упрощается порядок постановки машины на учет в ГИБДД. У автодилеров появится возможность ставить машину на учет от имени автовладельцев. И хоть закон вступит в силу только 4 августа следующего года, подзаконные нормативные акты необходимо разработать уже сейчас. Первые три из них уже появились.

В первом проекте приказа МВД речь идет о квалификации тех, кто осматривает машины. Ведь те дилеры, которые возьмутся оказывать услугу по получению номеров, должны будут по закону иметь специалистов. Как раз требования для таких специалистов устанавливает этот документ.

Второй проект приказа МВД устанавливает порядок оформления паспортов транспортных средств и свидетельств об их регистрации. А также формы этих документов.

В частности, предусматривается выдача свидетельства о регистрации нового поколения. Оно будет изготавливаться на пластиковой основе со скругленными краями. А по размерам будет таким же, как водительское удостоверение, то есть в два раза меньше стандартного свидетельства о регистрации.

Третий документ, выложенный для общественного обсуждения, - это проект постановления правительства, которое устанавливает требования к содержанию и способам нанесения дополнительной маркировки на автомобили. Речь идет о тех машинах, чей идентификационный номер или номер рамы был со временем уничтожен коррозией. Или номер VIN был уничтожен в результате аварии.

Более того, предполагается, что такая маркировка будет наноситься на автомобили, которые угнали, но вернули владельцу. Правда, с перебитыми номерами.

"Такая дополнительная маркировка позволит впоследствии обеспечить идентификацию транспортных средств по форме документа, оформляемого и выдаваемого по результатам ее нанесения уполномоченными на то организациями, а также его применению при совершении регистрационных действий с транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке.

Ведь сейчас такие машины довольно сложно поставить на учет. Измененные или нечитаемые номера не позволяют идентифицировать автомобиль. Приходится направлять машину криминалистам. И так каждый раз при проведении каких-либо регистрационных действий.

Новая дополнительная маркировка решит эту проблему. Если ее нанесли, то дальше распознавать машину будут уже по ней.