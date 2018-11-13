Лукашенко назначил бывшего вице-премьера послом в России

Минск назначил нового посла Республики Беларусь (РБ) в России. Им стал бывший вице-премьер Владимир Семашко, один из минских политических тяжеловесов, который на протяжении 17 лет занимал различные посты в правительстве.

Последние годы Семашко курировал ТЭК, и, насколько известно, в Москве его считают одним из самых сильных белорусских переговорщиков по нефтегазовым вопросам. В качестве эксперта по отношениям Минска и Москвы он принимал участие в заседаниях у президента Беларуси уже после того, как в середине августа Александр Лукашенко сменил правительство.

При непосредственном участии Семашко разработаны важнейшие документы, согласно которым Москва и Минск сегодня выстраивают отношения в нефтегазовой сфере.

Семашко займет не только пост посла Беларуси в России, но также станет полпредом РБ при Экономическом совете в Содружестве независимых государств (СНГ), спецпредставителем РБ по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ и ОДКБ. Кроме того, Семашко назначен и полпредом Беларуси при ОДКБ.

Его предшественник Игорь Петришенко назначен вице-премьером белорусского правительства по социальным вопросам.

Справка

Владимир Семашко родился в 1949 году в городе Калинковичи Гомельской области. По специальности - инженер-механик. В 1974-96 годах работал на НПО "Интеграл" в Минске, производящем интегральные схемы и жидкокристаллические дисплеи. Там же выпускались знаменитые советские часы "Электроника 5". В 1996 году стал гендиректором минского завода "Горизонт", выпускающего потребительскую электронику и бытовую технику. В 2001 году назначен министром энергетики РБ, а с 2003 года - заместителем Председателя Совета министров РБ.