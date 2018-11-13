Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме

Российские госслужащие и представители госкомпаний не будут участвовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если организаторы не изменят свое отношение к российским бизнесменам.

Как известно, ранее организаторы Давосского форума отказали в участии в мероприятии трем его постоянным участникам - Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и Андрею Костину, - сославшись на американские санкции, наложенные на бизнесменов.

- Если эти решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то нам придется принять решение об отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в Давосском форуме. Тогда туда никто не поедет, - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, находясь в итальянском Палермо на международной конференции по Ливии.

В ходе мероприятий он обсуждал ситуацию с президентом Швейцарии, рассказал глава правительства, и тот пообещал навести справки по ситуации.