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13.11.2018 16:28
Рубрика: Власть

Медведев: РФ намерена сделать все для установления мира в Ливии

Фото: Сергей Куксин

РФ намерена сделать все возможное, чтобы в Ливии установился прочный мир. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

"Мы намерены сделать все возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир, а ее трагический опыт миновал другие государства", - сказал он на международной конференции по Ливии в Италии.

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При этом глава правительства РФ отметил "сложность организации диалога с учетом даже перемещений по залу переговоров представителей ливийских делегаций".

Также Медведев считает, что все стороны должны пойти на компромисс, иначе прежние договоренности "взорвутся".

"Очевидно, что достижение подобных соглашений невозможно без взаимных компромиссов, которые должны быть продемонстрированы всеми сторонами, - сказал премьер. - Потому что в противном случае те договоренности, те решения, которые возникнут, рано или поздно будут снова взорваны".

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