Новости

Пушков: Давос без России перестанет быть всемирным форумом 20:06
В Думу внесен законопроект о праве врио главы региона назначать сенатора 20:03
Ночью перекроют Ярославское шоссе 20:03
В Петербурге УК незаконно собрала с жильцов десятки миллионов рублей 19:55
Меркель выступила за создание общеевропейской армии 19:54
Видео: сын Уилла Смита признался, что он гей, и представил "любовника" 19:40
Волгоградский школьник попытался пронести в класс холодное оружие 19:33
Находка в древнем янтаре подтвердила теорию эволюции Дарвина 19:07
В Белгороде умер жирафенок из Калининграда 19:05
Число просроченных ипотечных кредитов в РФ упало до исторического минимума 19:04
В Китае под землей найдено неизвестное науке существо 19:04
Земфирой занялись судебные приставы 18:58
Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 18:39
Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили 18:31
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии 18:30
Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ 18:28
Брянский камамбер и бри пойдут в Беларусь и Китай 18:16
На Кубани при пожаре погибли женщина и двое детей 18:05
У "Леденящих душу приключений Сабрины" выйдет рождественский эпизод 17:57
Медведев назвал циничным обманом решение НАТО о бомбежке Ливии 17:56
Пациентке удалили огромную опухоль весом 22 килограмма 17:50
Росстат: ВВП в России в третьем квартале вырос на 1.3% 17:48
На Кубани приставы изъяли 15 тысяч игрушек для взрослых 17:48
Видео: Побег из Рая на авто через геенну огненную 17:47
Игорь Черевченко возглавил тульский "Арсенал" 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 19:07
Рубрика: Культура

Находка в древнем янтаре подтвердила теорию эволюции Дарвина

Текст: Денис Передельский
Фото: NIGPAS Фото: NIGPAS
Фото: NIGPAS

Китайские ученые описали древнее растение возрастом 99 миллионов лет, найденное в бирманском янтаре, которое оказалось представителем группы эвдикотов.

Подробное описание древнего цветка приведено в журнале Scientific Reports, а кратко об открытии рассказывает Eurek Alert. Растение было обнаружено в янтаре из Бирмы.

Фото: Zoological Society of London
Анализ ДНК раскрыл тайну загадочного вымершего существа

Его изучила команда во главе с профессором Ван Синь из Нанкинского института геологии и палеонтологии Академии наук Китая. Возраст находки составляет 99 миллионов лет. Растение сохранилось очень хорошо.

Анализ показал, что застывший в смоле цветок Lijinganthus revoluta принадлежит к группе эвдикотов и относится к отделу покрытосеменных. Ученые называют это очень важным открытием.

Оно говорит о том, что эвдикоты доминировали на Земле в середине мелового периода около 100 миллионов лет назад. К слову, 140 лет назад этот вопрос очень беспокоил Чарльза Дарвина.

Существовавшие тогда доказательства указывали на то, что покрытосеменные растения появились внезапно и начали бурно развиваться. Это противоречило выдвинутой Дарвином теории эволюции.

В новом исследовании ученые доказывают, что группа эвдикотов, вероятно, появилась на 25-29 миллионов лет раньше найденного цветка. При этом они ссылаются на анализ пыльцы, отлично сохранившейся в янтаре.

Образцы сравнили с пыльцой растений, обнаруженной в последние годы и относящейся к более ранним периодам времени. Анализ удостоверил их сходство.

Словом, теория эволюции Дарвина получила новое подтверждение.

Древнейшее оружие указало на удивительную связь народов
Видео: На Борнео нашли древнейшее изображение животного
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Столица
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
УПЦ считает невозможным свое присоединение к автокефалии
Меркель выступила за создание общеевропейской армии
Консульство Испании опровергло информацию об обысках в визовом центре
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз