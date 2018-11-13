Находка в древнем янтаре подтвердила теорию эволюции Дарвина

Китайские ученые описали древнее растение возрастом 99 миллионов лет, найденное в бирманском янтаре, которое оказалось представителем группы эвдикотов.

Подробное описание древнего цветка приведено в журнале Scientific Reports, а кратко об открытии рассказывает Eurek Alert. Растение было обнаружено в янтаре из Бирмы.

Его изучила команда во главе с профессором Ван Синь из Нанкинского института геологии и палеонтологии Академии наук Китая. Возраст находки составляет 99 миллионов лет. Растение сохранилось очень хорошо.

Анализ показал, что застывший в смоле цветок Lijinganthus revoluta принадлежит к группе эвдикотов и относится к отделу покрытосеменных. Ученые называют это очень важным открытием.

Оно говорит о том, что эвдикоты доминировали на Земле в середине мелового периода около 100 миллионов лет назад. К слову, 140 лет назад этот вопрос очень беспокоил Чарльза Дарвина.

Существовавшие тогда доказательства указывали на то, что покрытосеменные растения появились внезапно и начали бурно развиваться. Это противоречило выдвинутой Дарвином теории эволюции.

В новом исследовании ученые доказывают, что группа эвдикотов, вероятно, появилась на 25-29 миллионов лет раньше найденного цветка. При этом они ссылаются на анализ пыльцы, отлично сохранившейся в янтаре.

Образцы сравнили с пыльцой растений, обнаруженной в последние годы и относящейся к более ранним периодам времени. Анализ удостоверил их сходство.

Словом, теория эволюции Дарвина получила новое подтверждение.