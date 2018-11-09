Новости

СК опроверг заявления об отказе дознавательницы из Уфы пройти полиграф 15:05
Археологи сообщили о важном открытии в Румынии 15:00
Махачкалу возглавил заместитель ранее задержанного врио мэра 14:57
Путин и Назарбаев подписали план совместных действий 14:57
Подводники ВМС США будут имитировать российские субмарины 14:54
Стихия нанесет по Москве снежный удар 14:50
Москва и Минск примут зеркальные меры при размещении дивизии США в Польше 14:50
Владимирский вице-губернатор ушел в отставку 14:49
Москвич попал в больницу после охоты на таракана 14:46
Эксперт оценил идею ввести новую систему техосмотра автомобилей 14:45
Глава полиции Кубани Владимир Виневский ушел в отставку 14:40
Найдено объяснение загадочным следам возрастом 310 миллионов лет 14:38
В Ростове создадут технологию выращивания "живых" имплантов 14:35
Опубликовано последнее прижизненное фото Николая Караченцова 14:34
Путин: РФ хочет довести долю расчетов в нацвалютах с Казахстаном до 75% 14:31
Болельщики "Реала" выбрали нового главного тренера команды 14:28
В Москве завершается подготовка к установке памятника Солженицыну 14:25
Минстрой: Надо ограничить коммерческое использование участков после сноса ветхих домов 14:21
В Карелии успешно прошел день активной подписки на "РГ" 14:18
Цена на нефть WTI впервые с 8 марта опустилась ниже 60$ за баррель 14:14
В Ставрополе на праздник хлеба собрались пекари со всей России 14:12
Молодежная сборная РФ по хоккею проиграла третий матч суперсерии 14:02
Астрономы рассказали о жестокой битве на краю Млечного Пути 13:51
Полицейские нашли в лесу под Екатеринбургом крупную партию наркотиков 13:44
В Госдуме оценили последствия отмены визита главы МИД Австрии 13:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Как вырастет стоимость полиса ОСАГО после реформы
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
09.11.2018 14:38
Рубрика: Культура

Найдено объяснение загадочным следам возрастом 310 миллионов лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Stephen Rowland / University of Nevada Фото: Stephen Rowland / University of Nevada
Фото: Stephen Rowland / University of Nevada

Профессор геологии Стефен Роуленд из Университета Невады в Лас-Вегасе (США) установил, что 28 странных "боковых" следов были оставлены 310 миллионов лет крошечной рептилией, предположительно, двигавшейся при сильном ветре.

Фото: Southwest Jutland Museums
В датском болоте нашли богатый клад викингов IX века
Фото: National Museum of History
У Черного моря найден сожженный аварами город
Фото: Fouille Programmee Le Cailar-UMR5140-ASM
Жуткая находка подтвердила легенду о кельтах

Как сообщается на сайте Университета Невады, речь идет о загадочных двойных следах, обнаруженных в Национальном парке Гранд-Каньон. Они являются древнейшими из всех следов, найденных на этой территории.

Ученых удивило их расположение. По словам Роуленда, следы расположены параллельно - так, как если бы два человека шли рядом. Однако рептилии не передвигаются бок о бок.

Роуленд потратил более двух лет на детальное изучение следов и предложил объяснение феномену. Он сделал подробные рисунки и выдвинул гипотезу о своеобразной "танцующей походке" древней рептилии.

"Одна из версий: животное передвигалось под воздействием очень сильного бокового ветра, - говорит Стефен Роуленд. - Другая возможная причина заключается в том, что склон был слишком крутым. Поэтому животное уводило вбок, когда оно пыталось подняться на песчаную дюну".

Ученый озвучил и еще одну версию. Согласно ей рептилия могла сражаться с другим животным.

К слову, существо, оставившее загадочные следы, до сих пор не идентифицировано.

В самой сухой пустыне мира найдены объекты неизвестной цивилизации
На берегу Черного моря нашли древний "металлургический завод"
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посол Австрии вызван в МИД РФ из-за шпионского скандала
В Госдуме назвали глупостью санкции США против РФ из-за Донбасса
Правила техосмотра автомобилей предложили изменить
Четыре человека погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
Стихия нанесет по Москве снежный удар