Найдено объяснение загадочным следам возрастом 310 миллионов лет

Профессор геологии Стефен Роуленд из Университета Невады в Лас-Вегасе (США) установил, что 28 странных "боковых" следов были оставлены 310 миллионов лет крошечной рептилией, предположительно, двигавшейся при сильном ветре.

Как сообщается на сайте Университета Невады, речь идет о загадочных двойных следах, обнаруженных в Национальном парке Гранд-Каньон. Они являются древнейшими из всех следов, найденных на этой территории.

Ученых удивило их расположение. По словам Роуленда, следы расположены параллельно - так, как если бы два человека шли рядом. Однако рептилии не передвигаются бок о бок.

Роуленд потратил более двух лет на детальное изучение следов и предложил объяснение феномену. Он сделал подробные рисунки и выдвинул гипотезу о своеобразной "танцующей походке" древней рептилии.

"Одна из версий: животное передвигалось под воздействием очень сильного бокового ветра, - говорит Стефен Роуленд. - Другая возможная причина заключается в том, что склон был слишком крутым. Поэтому животное уводило вбок, когда оно пыталось подняться на песчаную дюну".

Ученый озвучил и еще одну версию. Согласно ей рептилия могла сражаться с другим животным.

К слову, существо, оставившее загадочные следы, до сих пор не идентифицировано.