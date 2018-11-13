Налоговый режим для самозанятых одобрен во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. К основному чтению депутаты сделали ряд существенных уточнений. В частности, смягчено наказание для участников эксперимента, которые не выдали чек за указанные услуги.

Для тех, кто хочет выйти из тени и войти в нормальное правовое поле, власти приготовили уникальный налоговый режим. Условия по-настоящему льготные: самозанятые граждане получат возможность платить налог на доход не по "обычной" ставке в 13%, а всего в 4%, если они работают с другими физлицами. Если же их работа связана с предоставлением услуг или продажей товаров для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, то ставка налога составит 6%. Новый режим коснется тех, кто получает доход от своей деятельности, но при этом не имеет работодателя и подчиненных. Новые правила должны вступить в силу с 2019 года и затронуть четыре региона - Москву и Московскую область, Татарстан и Калужскую область.

Как сообщил основной автор поправок, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, для участия в эксперименте самозанятым нужно будет зарегистрироваться в качестве налогоплательщика с помощью бесплатного мобильного приложения "Мой налог". Данные оттуда будут автоматически передаваться налоговикам.

"Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 миллиона рублей в год. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость", - сказал Макаров. А еще им дается право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. "Те, кто не захотят этим воспользоваться, останутся в той же ситуации, в которой они находятся сегодня, и в отношении них закон не предполагает никаких действий", - подчеркнул инициатор.

Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд уточняющих поправок. Цель - обеспечить максимально благоприятный режим для граждан. "Часть поправок была внесена для того, чтобы снять то беспокойство, которое выражалось по поводу этого закона", - пояснил глава комитета.

"Нам говорили о том, что режим очень хороший, но где гарантия того, что он сохранится на длительный период времени? - добавил он. - Специально во втором чтении принимается поправка, согласно которой в течение 10 лет проведение эксперимента установленные изначально налоговые ставки не могут увеличиваться. Также не может быть уменьшен предельный размер доходов".

Кроме того, самозанятые смогут сами выбирать тот регион, который они считают основным для своего вида деятельности. Важное уточнение касается наказания для участников эксперимента. Принятый в первом чтении законопроект предусматривал штрафы в случае нарушения порядка передачи фискального чека (или его непередачи) налоговым органам. Налогоплательщиков хотели штрафовать на 20% от "стоимости" несформированного чека, но не менее, чем на 1 тысячу рублей. С "рецидивистов" взяли бы всю неуказанную сумму, но не менее 5 тысяч рублей. Однако в версии второго чтения фиксированная сумма в рублях была исключена. Остался только ранее определенный процент от суммы расчетов.

И еще самозанятым дадут время разобраться в системе: штрафы не будут применяться в первый год проведения эксперимента. Кроме того, в следующем году такие граждане не будут платить НДФЛ и страховые взносы по доходам, полученных от физлиц за оказание им услуг для личных, домашних и иных подобных нужд. То есть продлеваются так называемые налоговые каникулы для самозанятых, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников.