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13.11.2018 15:26
Рубрика: Экономика

Налоговый режим для самозанятых одобрен во втором чтении

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан. К основному чтению депутаты сделали ряд существенных уточнений. В частности, смягчено наказание для участников эксперимента, которые не выдали чек за указанные услуги.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Для тех, кто хочет выйти из тени и войти в нормальное правовое поле, власти приготовили уникальный налоговый режим. Условия по-настоящему льготные: самозанятые граждане получат возможность платить налог на доход не по "обычной" ставке в 13%, а всего в 4%, если они работают с другими физлицами. Если же их работа связана с предоставлением услуг или продажей товаров для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, то ставка налога составит 6%. Новый режим коснется тех, кто получает доход от своей деятельности, но при этом не имеет работодателя и подчиненных. Новые правила должны вступить в силу с 2019 года и затронуть четыре региона - Москву и Московскую область, Татарстан и Калужскую область.

Как сообщил основной автор поправок, глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, для участия в эксперименте самозанятым нужно будет зарегистрироваться в качестве налогоплательщика с помощью бесплатного мобильного приложения "Мой налог". Данные оттуда будут автоматически передаваться налоговикам.

Фото: Александр Кожухин/РИА Новости
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"Пороговое значение дохода, при котором можно использовать данный режим, не более 2,4 миллиона рублей в год. При этом участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость", - сказал Макаров. А еще им дается право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов. "Те, кто не захотят этим воспользоваться, останутся в той же ситуации, в которой они находятся сегодня, и в отношении них закон не предполагает никаких действий", - подчеркнул инициатор.

Ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд уточняющих поправок. Цель - обеспечить максимально благоприятный режим для граждан. "Часть поправок была внесена для того, чтобы снять то беспокойство, которое выражалось по поводу этого закона", - пояснил глава комитета.

"Нам говорили о том, что режим очень хороший, но где гарантия того, что он сохранится на длительный период времени? - добавил он. - Специально во втором чтении принимается поправка, согласно которой в течение 10 лет проведение эксперимента установленные изначально налоговые ставки не могут увеличиваться. Также не может быть уменьшен предельный размер доходов".

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Кроме того, самозанятые смогут сами выбирать тот регион, который они считают основным для своего вида деятельности. Важное уточнение касается наказания для участников эксперимента. Принятый в первом чтении законопроект предусматривал штрафы в случае нарушения порядка передачи фискального чека (или его непередачи) налоговым органам. Налогоплательщиков хотели штрафовать на 20% от "стоимости" несформированного чека, но не менее, чем на 1 тысячу рублей. С "рецидивистов" взяли бы всю неуказанную сумму, но не менее 5 тысяч рублей. Однако в версии второго чтения фиксированная сумма в рублях была исключена. Остался только ранее определенный процент от суммы расчетов.

И еще самозанятым дадут время разобраться в системе: штрафы не будут применяться в первый год проведения эксперимента. Кроме того, в следующем году такие граждане не будут платить НДФЛ и страховые взносы по доходам, полученных от физлиц за оказание им услуг для личных, домашних и иных подобных нужд. То есть продлеваются так называемые налоговые каникулы для самозанятых, которые не привлекают к своей деятельности наемных работников.

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