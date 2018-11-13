В Китае под землей найдено неизвестное науке существо

Китайские ученые из Университета Хэншуя и Института биологии Гуйчжоу открыли и описали новый вид слепых пещерных многоножек, которые обитают под землей и в полной темноте.

Работа опубликована в журнале ZooKeys, а коротко о ней рассказывает портал Eurek Alert. Авторы описали пещерную многоножку, найденную на территории южного Китая. Она была обнаружена в провинции Гуйчжоу.

Новый вид получил название Australobius tracheoperspicuus. Его представители не только долгое время успешно скрывались от биологов в полной темноте, но и оказались первыми, обитающими под землей.

Существо достаточно маленькое. Длина его тела составляет менее 20 мм. Многоножка обладает бледным желто-коричневым окрасом и несколькими усиками-антеннами, состоящими из 26 сегментов каждая.

Подобно другим существам, живущим в пещерах, у нее нет глаз. Она эволюционировала, чтобы выжить вдали от солнечного света. Авторы также отмечают, что китайские многоножки все еще плохо изучены.

На территории страны открыто около 80 видов класса губоногих. Примечательно, что ни один из них не обитает под землей. Найденная многоножка является первой в своем роде.