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13.11.2018 15:15
Рубрика: Экономика

ОПЕК заявила о постсоветском рекорде добычи нефти в России

Текст: Александра Воздвиженская

Россия в октябре установила постсоветский рекорд по внутренней добыче нефти. В связи с этим, а также с историческим рекордом добычи в США, картель нефтепроизводителей ОПЕК пересмотрел в сторону увеличения общий объем предложения на рынке по итогам текущего года. Об этом говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Фото: depositphotos.com
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Так, в октябре российские компании нарастили месячное производство на 50 тысяч баррелей в сутки - до 11,6 миллиона баррелей, подсчитал картель. Это предварительная оценка, уточняется в отчете. Средняя суточная добыча в России в 2018 году, по оценкам ОПЕК, составит 11,24 миллиона баррелей, при этом российские нефтяники обладают потенциалом наращивания производства за счет разработки новых месторождений. Картель также считает, что средняя добыча в следующем году в России не изменится по сравнению с 2018 годом.

Основными драйверами роста предложения на мировом рынке по итогам этого года станут США, Канада, Казахстан, Россия и Великобритания, главными аутсайдерами - Мексика, Норвегия, Индонезия и Вьетнам, говорится в отчете.

Разные страны делают подсчеты по добыче по-разному, поэтому они часто не совпадают, но в целом верно передают тенденцию. Например, Центральное диспетчерское управление ТЭК в России по итогам октября сообщало, что добыча выросла до 11,412 миллиона баррелей в сутки.
 

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть
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