Изменения вносятся в статью 7 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев уточнял, что документ дает возможность операторам сообщать о наличии и размере долга через текстовые и голосовые сообщения.
До этого операторы могли информировать клиента непосредственно о наличии долга, но не раскрывать его сумму. Такие подробности клиентам нужно было уточнять отдельно (например, на "горячих линиях" или в офисах). Это дополнительная нагрузка как для абонентов, так и для операторов.
По подсчетам "большой четверки" мобильных операторов, каждый месяц у них образуется более 3,5 миллиарда рублей дебиторской задолженности. Из них на досудебной стадии получается вернуть от 30 до 80 процентов. Около 23 миллиардов рублей задолженности ежегодно возвращается благодаря смс-напоминаниям, отмечали операторы.