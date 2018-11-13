Операторы телефонной связи теперь смогут информировать абонентов в смс-сообщениях о величине и структуре долга за свои услуги. Такие поправки в законодательство публикует сегодня "Российская газета".

Изменения вносятся в статью 7 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев уточнял, что документ дает возможность операторам сообщать о наличии и размере долга через текстовые и голосовые сообщения.

До этого операторы могли информировать клиента непосредственно о наличии долга, но не раскрывать его сумму. Такие подробности клиентам нужно было уточнять отдельно (например, на "горячих линиях" или в офисах). Это дополнительная нагрузка как для абонентов, так и для операторов.

Раньше подробности о долге приходилось уточнять в call-центре или в офисе оператора

По подсчетам "большой четверки" мобильных операторов, каждый месяц у них образуется более 3,5 миллиарда рублей дебиторской задолженности. Из них на досудебной стадии получается вернуть от 30 до 80 процентов. Около 23 миллиардов рублей задолженности ежегодно возвращается благодаря смс-напоминаниям, отмечали операторы.