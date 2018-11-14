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14 ноября 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 416-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в пункт 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4163) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин