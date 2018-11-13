Египетский папирус оказался точным описанием таинственной звезды

Международная команда ученых установила, что египетский папирус, известный как Каирский календарь, может оказаться самым старым письменным свидетельством наблюдений за переменной яркостью звезды Алголь.

Исследование опубликовано в журнале Open Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о древнем папирусе, который много лет считался календарем счастливых и неудачливых дней. Он датируется 1244-1763 гг. до н.э. Календарь дает прогнозы на каждый день египетского года.

Однако еще в 2012 году астрономы из Университета Хельсинки (Финляндия) обратили внимание на то, что в календаре также содержится информация об астрономических наблюдениях. В частности, описывается поведение необычной тройной системы Алголь.

Наблюдаемая с Земли звезда является мерцающей: с течением времени становится то ярче, то тусклее. Европейские астрономы заметили это в 1667 году. Лишь в 1881 году была открыта вторая звезда этой системы, а сведения о третьей появились сравнительно недавно.

Новое исследование показало, что древние египтяне точно описали феномен Алголя за 3000 лет до официального открытия этой звезды. Они использовали мифы о богах Горе и Сете. В исследовании представлены десять аргументов, которые доказывают, что неизвестные авторы записывали точные данные об Алголе в Каирский календарь.

"Открытие переменной яркости Алголя должно было быть датировано на тысячи лет раньше, чем считалось до сих пор, - говорит соавтор исследования Себастьян Порседду из Университета Хельсинки. - Эта звезда была частью древней египетской мифологии как форма почитания бога Гора".