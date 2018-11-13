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13.11.2018 21:32
Рубрика: Экономика

Не в сети

"Левада-центр": четверть россиян не пользуются интернетом
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск №7718 (255)
Больше половины россиян ежедневно выходят в интернет. При этом никогда им не пользуются почти четверть респондентов. Такие данные обнародовал во вторник "Левада-центр".

Результаты исследования показывают, что за три года количество ежедневных пользователей интернета увеличилось на 16%. Так, опрос 2015 года показывал, что ежедневно выходят в глобальную сеть 41% россиян. В этом году число ежедневных пользователей достигло 57%. Ачисло тех, кто редко пользуется интернетом сократилось. В 2015 году несколько раз в неделю выходило в интернет 19%, а в 2018 - уже 12%. Опрос также показал, что никогда не пользуются интернетом 24% россиян. С 2015 года их доля тоже сократилась - тогда без интернета жили 30% респондентов.

Фото: depositphotos.com
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Меньше всего пользуются интернетом люди старшего поколения после 55 лет - среди них ежедневно подключаются к сети только 25%. Зато среди молодежи подавляющее большинство - регулярные потребители интернета. Так, среди респондентов от 18 до 24 лет ежедневно выходят в интернет 90%. После 25 лет этот показатель составляет уже 83%, а после 40 лет - 60%.

При этом социолог "Левада-центра" Степан Гончаров рассказал "РГ", что количество ежедневных пользователей растет за счет более старшего поколения. "Молодежь уже имеет доступ и активно пользуется интернетом. Тут простор для роста исчерпан. А вот среди людей старшей возрастной группы наблюдается приток", - пояснил он. Социолог также считает, что рост количества интернет-пользователей говорит о появлении новой формы потребления новостей. "Сейчас телевидение по-прежнему в значительной степени задает тон, оно может создавать спектр обсуждений тем в обществе. Но интернет эту повестку тоже перехватывает и мы видим, что какие-то новости могут самостоятельно жить в интернет-среде", - рассказал Гончаров.

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