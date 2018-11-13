Новости

"Набор младенца" в роддомах подарят не только москвичам 23:49
Организатора незаконной миграции в Греции приговорили к 290 годам тюрьмы 23:05
В России подорожали почти все модели Mitsubishi 22:42
Компания "Нафтогаз Украины" сообщила о долгах 22 теплосетей 22:01
В Москве организуют экскурсию по местам, связанным с жизнью Солженицына 21:59
В МИД ответили на обвинения Госдепа в срыве мирного процесса в Афганистане 21:40
Задержан москвич, похитивший детей у экс-жены и угнавший такси 21:38
СМИ: В Париже сняли запрет на аккредитацию телеканала RT 21:09
СМИ: Вертолеты коалиции вывезли сирийских боевиков 21:06
Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем 20:57
Телекомпания CNN подала в суд на Трампа 20:45
Пушков: Давос без России перестанет быть всемирным форумом 20:06
В Думу внесен законопроект о праве врио главы региона назначать сенатора 20:03
Ночью перекроют Ярославское шоссе 20:03
В Петербурге УК незаконно собрала с жильцов десятки миллионов рублей 19:55
Меркель выступила за создание общеевропейской армии 19:54
Видео: сын Уилла Смита признался, что он гей, и представил "любовника" 19:40
Волгоградский школьник попытался пронести в класс холодное оружие 19:33
Находка в древнем янтаре подтвердила теорию эволюции Дарвина 19:07
В Белгороде умер жирафенок из Калининграда 19:05
Число просроченных ипотечных кредитов в РФ упало до исторического минимума 19:04
В Китае под землей найдено неизвестное науке существо 19:04
Земфирой занялись судебные приставы 18:58
Стала известна дата премьеры финала "Игры престолов" 18:39
Перезапуск комедийного сериала "Альф" отменили 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
В Китае представили первый в мире новостной выпуск, который читал цифровой ведущий, созданный на основе искусственного интеллекта (ИИ). Как пояснили разработчики, достаточно загрузить в программу видео с живым человеком, после чего ИИ самостоятельно проанализирует его мимику, манеру говорить, жестикулировать, а также голос и эмоции. Затем на основе видео будет создана цифровая модель, которую в виде голограммы можно использовать для создания телепередачи. Такому цифровому ведущему перед записью эфира необходимо лишь загрузить готовый текст, после чего голограмма сама его зачитает, копируя жесты и мимику реального "исходного" образа.

Для премьеры программы был выбран образ популярного китайского телеведущего Цю Хао. Разработчики отмечают, что такие "искусственные" телеведущие способны работать 24 часа в сутки и без выходных. Программа не может допустить оговорку или другую ошибку, свойственную человеку, поэтому любой сюжет готов с одного дубля.

Фото: AFP
Как искусственный интеллект может изменить СМИ

"Перспективы у технологий ИИ очень радужные, - комментирует Кирилл Петров, управляющий директор Just AI. - Во многих областях они начинают постепенно заменять людей, например, в контакт-центрах или в управлении автомобилем. Разговорный ИИ, системы синтеза и распознавания речи и машинного обучения широко используются в виртуальных ассистентах, таких как Алиса от "Яндекса". А умные колонки уже давно зачитывают своим владельцам новости из разных медиа".

Не угроза ли это живым людям, которые сейчас ведут эфиры, в том числе на телевидении и радио? По мнению Петрова, китайская разработка - это скорее интересная демонстрация возможностей технологии. Пока системы синтеза речи не способны в полной мере передать всю эмоциональную окраску, присущую живому языку, а системы генерирования естественного языка все равно берут за основу тексты, подготовленные людьми. ИИ не умеет мыслить, он может лишь имитировать или казаться умным. "В обозримом будущем я не ожидаю, что подобные технологии смогут заменить профессию, скажем, журналиста или ведущего - они не смогут передать эмоции, подстроиться под непредсказуемость обстоятельств или стихийное развитие диалога, - говорит Петров. - Однако если говорить просто о зачитывании заранее подготовленного текста, телеканалы или медиаблоги вполне могут использовать ИИ и 3D-моделирование в качестве интересной фишки для аудитории. Собственно, в какой-то мере многие это уже делают".

Экономика Отрасли Связь В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев назвал условия участия России в Давосском форуме
Каноническая УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем
Епископы УПЦ посчитали невозможным присоединение к автокефалии
Меркель выступила за создание общеевропейской армии
Росавтодор разрешил укладку асфальта в дождь и мороз