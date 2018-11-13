Появились первые фото Lada Xray с новым "роботом"

В Сети появились первое фото Lada Xray с обновленной автоматизированной механической трансмиссией с новой прошивкой. Снимки опубликовал портал ladaxray.net.

Известно, что новая трансмиссия будет сочетаться с 1,8-литровым 122-сильным 16-клапанным бензиновым мотором, причем речь идет о модернизированом "роботе", имеющем ручной, зимний и ползущий режимы (движение начинается после того, как водитель снимает ступню с педали тормоза). Иными словами, такой Xray Cross будет лишен недостатков машин с дореформенной роботизированной трансмиссией (задержки и рывки при переключениях).

На снимке также видно, что Xray Cross с "роботом" лишен шайбы системы Lada Ride Select, дебютировавшей на версии Xray Cross с механической коробкой передач. Однако, вероятнее всего, эта система все же появится на новой модификации в виде опции.

Благодаря "роботу" Xray Cross будет доступен также режим буксировки других автомобилей и перевозка прицепов. Обещан также пониженный расход топлива в сравнении с классическими гидромеханическими "автоматами".

Кроме того, у "робота" АМТ изменились передаточные отношения второй ступени (1,952:1 вместо 1,950:1) и главной пары (3,944:1 вместо 3,938:1), но эти правки относятся ко всему семейству Xray.