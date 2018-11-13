Порошенко не приехал на встречу с епископами канонической УПЦ

Запланированная на вторник встреча членов Синода Украинской православной церкви с президентом Украины Петром Порошенко не состоялась.

- Президент не приехал в Киево-Печерскую лавру, которую церковь обозначила как место встречи, - написал в соцсетях глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Инициатором этой встречи был глава государства. Но при этом митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий настоял, чтобы беседа проходила на церковной площадке - в Киево-Печерской лавре. Президент же, как отмечает агентство "Интерфакс", настаивал на проведении встречи в Украинском доме. В результате продолжительного обсуждения этого вопроса митрополиту Онуфрию удалось переубедить Порошенко.

Но в реальности епископы получили предписание от главы администрации президента приехать в Украинский дом. Темой встречи, скорее всего, должен был стать вопрос о создании "единой поместной" и независимой от Московского патриархата церкви, а каноническая УПЦ уже не раз завляла об отказе участвовать в этом.

На предварявшем запланированную встречу сегодняшнем заседании Синода митрополит Онуфрий отметил, что "церковь пытаются втянуть в политические игры, церковь хотят сделать политическим орудием, с помощью которого можно было бы достичь своих земных целей". Но, по его словам, "наша задача в этом мире дезинформации сохранить чистоту православной веры, верность Христу. Они видят в церкви трон, но не видят Христа, который на нем сидит". Он пожелал всем собравшимся на заседании сделать все, чтобы сегодня "работа синода была во славу Богу, в пользу украинской земли".