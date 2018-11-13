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13.11.2018 17:53
Рубрика: Экономика

Кредиторы обрели голос

"Превышенцы" получат больше прав при банкротстве
Текст: Игорь Зубков
Кредиторы третьей очереди, в том числе "превышенцы" с депозитами свыше 1,4 миллиона рублей, получат больше возможностей влиять на распределение средств, попавших в конкурсную массу в ходе банкротства банка.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"РГ" публикует закон, по которому требования, возникшие в результате выплат страховых возмещений вкладчикам, не будут учитываться при определении количества голосов Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на собраниях кредиторов. Это позволит перераспределить голоса в пользу наименее защищенной категории кредиторов - кредиторов третьей очереди.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В большинстве случаев АСВ как кредитор и управляющий фактически контролировало банкротство, что приводило к конфликту интересов, а кредиторы, по сути, были лишены права на участие в процедуре банкротства, объясняет юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев.

Другим участникам в деле о банкротстве очень сложно противостоять АСВ, подтверждает управляющий партнер юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Роман Скляр. Вместе с тем, говорит он, реализовать свои права вкладчикам и кредиторам - коммерческим организациям будет довольно сложно, так как они, скорее всего, не смогут оценить реальное состояние дел в кредитной организации. Это сохранит возможность для манипулирования голосами кредиторов и, скорее всего, приведет к возникновению объединений вкладчиков для защиты своих интересов.

"Возможно, стоило бы создать организации, которые смогут представлять интересы рядовых граждан на собрании кредиторов", - предлагает Шалаев.

Экономика Финансы Банки Компании Госкорпорации Агентство по страхованию вкладов Комментарии к документам Отзыв лицензий у банков Законопроекты и комментарии
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