Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 13 и 27 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в части совершенствования правового регулирования отдельных требований кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций"

Принят Государственной Думой 25 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 29, ст. 4355; 2016, N 26, ст. 3891) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 18982 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования Агентства по договорам банковского вклада и договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и в результате исполнения за банк компенсации приобретателю стоимости имущества, возвращаемого в порядке обратной передачи в соответствии со статьей 18955 настоящего Федерального закона, не учитываются при определении количества голосов на собраниях кредиторов.";

2) пункт 2 статьи 18985 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования Агентства по договорам банковского вклада и договорам банковского счета, перешедшие к нему в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и в результате исполнения за банк компенсации приобретателю стоимости имущества, возвращаемого в порядке обратной передачи в соответствии со статьей 18955 настоящего Федерального закона, включаются в реестр требований кредиторов независимо от даты закрытия реестра требований кредиторов.";

3) статью 18996 дополнить пунктом 131 следующего содержания:

"131. Правила пунктов 11 - 13 настоящей статьи не применяются в отношении требований Агентства, указанных в абзаце четвертом пункта 2 статьи 18985 настоящего Федерального закона. Данные требования считаются предъявленными в установленный срок.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2008, N 52, ст. 6225; 2013, N 49, ст. 6336; 2014, N 52, ст. 7543; 2018, N 32, ст. 5115) следующие изменения:

1) в статье 13:

а) часть 3 признать утратившей силу;

б) в части 4 слова "уполномоченный орган" заменить словом "Агентство";

2) в абзаце первом части 41 статьи 27 слова "уполномоченного органа" заменить словами "органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц,".

Статья 3

1. Положения Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) и Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются арбитражными судами при рассмотрении дел о банкротстве кредитных организаций и дел о принудительной ликвидации кредитных организаций, производство по которым возбуждено после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, а также в случаях, установленных частями 2 и 3 настоящей статьи.

2. Положения пункта 3 статьи 18982 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) и положения статьи 13 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в делах о банкротстве кредитных организаций и делах о принудительной ликвидации кредитных организаций, производство по которым возбуждено до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, к отношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего Федерального закона в связи с:

1) установлением требований кредиторов;

2) проведением собраний кредиторов, даты проведения которых назначены после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, при условии, что на день вступления в силу настоящего Федерального закона первое собрание кредиторов не проводилось.

3. Положения абзаца четвертого пункта 2 статьи 18985 и пункта 131 статьи 18996 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются в делах о банкротстве кредитных организаций и делах о принудительной ликвидации кредитных организаций, производство по которым возбуждено после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин