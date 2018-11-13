Президент Австрии: Отношения Вены и Москвы не будут омрачены надолго

Как заявил президент Австрии Александр Ван дер Белен, не стоит слишком драматизировать предполагаемый случай шпионажа в австрийской армии. По его словам, в долгосрочной перспективе это не омрачит отношений Вены и Москвы. Об этом президент заявил в эфире телеканала ORF.

Поводом для такого заявления стало то, что прокуратура Зальцбурга запросила днем ранее предварительное заключение для семидесятилетнего отставного австрийского военного, имя которого не разглашается. Он якобы с начала 1990-х годов сотрудничал с российскими спецслужбами и получил за такую деятельность в общей сложности порядка 300 тысяч евро. Его обвиняют сразу по трем статьям УК Австрии - преднамеренном раскрытии военной тайны, государственной измене и нанесению ущерба государству. По информации некоторых СМИ, задержанный дал признательные показания.

При этом остается неясным, какого рода данные или документы он мог передавать. Кроме того, позднее австрийские СМИ сообщили со ссылкой на прокуратуру о задержании еще одного подозреваемого - сотрудника Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом. Его обвиняют в разглашении гостайны.

МИД РФ выразил протест Вене в связи с утверждениями австрийской стороны о работе задержанных в пользу России. Также 10 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его австрийской коллегой Карин Кнайсль. Стороны обсудили напряженность в отношениях двух стран после ареста бывшего военнослужащего. Также российская сторона отметила, что публичное выдвижение бездоказательных обвинений идет вразрез с нормами международного права.