Президент Австрии: Отношения Вены и Москвы не будут омрачены надолго

Новости

Роскосмос показал ядерный корабль 13:35
Минобороны РФ учредило химическую медаль 13:10
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии провалился грунт 13:08
В бюджете-2019 оставят благоустройство дворов, деревень и поселков 12:58
В калининградском доме престарелых произошла вспышка чесотки 12:49
Почти 100 рабов освободили в Одесской области 12:42
В Прикамье внук использовал родную бабушку для перевозки наркотиков 12:41
Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России 12:40
Бюджет СГ на 2019 год составит 6,7 млрд российских рублей 12:40
Шведская журналистка заявила, что мужчины в России стали слабее 12:40
Российские ученые разработали "предсказатель" добычи нефти 12:31
Что будет, если приварить 3 тысячи гвоздей вместо шин 12:27
Утечка паров соляной кислоты во Франкфурте-на-Майне устранена 12:26
СК: Торговые сети продали 17 млн бутылок поддельной минералки 12:24
Египетский папирус оказался точным описанием таинственной звезды 12:12
На Кубани в ДТП с тремя автомобилями погибли три человека 12:06
Военные оценили состояние "Адмирала Кузнецова" после аварии с доком 12:01
Румас и Бабич обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия 12:00
Строители Крымского моста перейдут на новый масштабный проект 11:58
Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД 11:54
Jamiroquai приедут в Москву с новым альбомом 11:54
Римские дороги Крыма предложили поставить на госучет 11:53
Названы лучшие регионы России для отпуска осенью 11:50
Главу красноярского дома престарелых признали виновным и отпустили 11:48
Подозреваемый во взрыве дома под Смоленском умер в больнице 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Верховный суд разъяснил, за что наследника могут признать недостойным
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
13.11.2018 13:06
Рубрика: В мире

Президент Австрии: Отношения Вены и Москвы не будут омрачены надолго

Текст: Константин Волков
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Как заявил президент Австрии Александр Ван дер Белен, не стоит слишком драматизировать предполагаемый случай шпионажа в австрийской армии. По его словам, в долгосрочной перспективе это не омрачит отношений Вены и Москвы. Об этом президент заявил в эфире телеканала ORF.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергей Лавров обсудил шпионский скандал с главой МИД Австрии

Поводом для такого заявления стало то, что прокуратура Зальцбурга запросила днем ранее предварительное заключение для семидесятилетнего отставного австрийского военного, имя которого не разглашается. Он якобы с начала 1990-х годов сотрудничал с российскими спецслужбами и получил за такую деятельность в общей сложности порядка 300 тысяч евро. Его обвиняют сразу по трем статьям УК Австрии - преднамеренном раскрытии военной тайны, государственной измене и нанесению ущерба государству. По информации некоторых СМИ, задержанный дал признательные показания.

При этом остается неясным, какого рода данные или документы он мог передавать. Кроме того, позднее австрийские СМИ сообщили со ссылкой на прокуратуру о задержании еще одного подозреваемого - сотрудника Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом. Его обвиняют в разглашении гостайны.

Президент Австрии призвал не драматизировать вопрос о шпионаже

МИД РФ выразил протест Вене в связи с утверждениями австрийской стороны о работе задержанных в пользу России. Также 10 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его австрийской коллегой Карин Кнайсль. Стороны обсудили напряженность в отношениях двух стран после ареста бывшего военнослужащего. Также российская сторона отметила, что публичное выдвижение бездоказательных обвинений идет вразрез с нормами международного права.

В мире Европа Австрия Шпионские скандалы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эксперт оценил планы ускорить процесс взимания штрафов ГИБДД
Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур
Глава ФНПР объяснил рост налоговой нагрузки на россиян
Пушков: Порошенко признал "подлинное состояние" Украины
Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России