МИД России выразил протест Австрии

Москва заявила протест Вене в связи с ситуацией вокруг некоего экс-полковника австрийских вооруженных сил, якобы сотрудничавшего с российской разведкой.

Сегодня в российский МИД был вызван глава дипмиссии Австрии Йоханнес Айгнер, где ему был высказан ряд претензий.

"Сказали, что вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу - сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений, - говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД РФ. - Такой подход мы не приемлем".

В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание австрийского посла на наметившееся развитие диалога между Москвой и Веной, на котором негативным образом сказались бездоказательные подозрения в отношении РФ.

Ранее, комментируя ситуацию, глава МИД России Сергей Лавров призвал западных коллег не отходить от сложившихся норм международного общения и не прибегать к методам "микрофонной дипломатии".