Продлен период безналогового перевода иностранных активов в Россию

Особый режим, который позволяет российским гражданам, контролирующим иностранные компании (КИК), без санкций заплатить в бюджет ранее неуплаченные налоги с полученных доходов, продлен до 1 января 2019 года. Закон подписал президент Владимир Путин.

Переходный период, в течение которого неуплата налога с прибыли КИК не влечет уголовную ответственность при условии возмещения в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе, закончился 1 января 2018 года. Новые поправки предусматривают его продление до 1 января 2019 года.

Решение было принято, чтобы дать дополнительное время тем, кто хочет в соответствии с законодательством перевести свои активы в российскую юрисдикцию, сделать это без потерь. В связи с тем, что принятие закона улучшает положение налогоплательщиков, для вступления его в силу предусмотрели особый порядок: со дня официального опубликования с приданием обратной силы.

Впервые такой режим был задействован на основании поправок, внесенных в Налоговый кодекс РФ в ноябре 2014 года.

В феврале, напомним, Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих продление срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно.

В полном объеме были сохранены все гарантии для тех, кто воспользовался амнистией капиталов в ходе первого этапа в 2015-2016 годах. Такой же объем гарантий был предусмотрен для участников второго этапа. Специальную декларацию в ходе второго этапа добровольного декларирования могут подать как физические лица, ранее не подававшие декларацию, так и те, кто принял участие в первом этапе.