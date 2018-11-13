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13.11.2018 17:48
Рубрика: Экономика

Обратная тяга

Продлен период безналогового перевода иностранных активов в Россию
Текст: Юлия Кривошапко
Особый режим, который позволяет российским гражданам, контролирующим иностранные компании (КИК), без санкций заплатить в бюджет ранее неуплаченные налоги с полученных доходов, продлен до 1 января 2019 года. Закон подписал президент Владимир Путин.

Переходный период, в течение которого неуплата налога с прибыли КИК не влечет уголовную ответственность при условии возмещения в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе, закончился 1 января 2018 года. Новые поправки предусматривают его продление до 1 января 2019 года.
Налоговый режим для самозанятых одобрен во втором чтении

Решение было принято, чтобы дать дополнительное время тем, кто хочет в соответствии с законодательством перевести свои активы в российскую юрисдикцию, сделать это без потерь. В связи с тем, что принятие закона улучшает положение налогоплательщиков, для вступления его в силу предусмотрели особый порядок: со дня официального опубликования с приданием обратной силы.

Впервые такой режим был задействован на основании поправок, внесенных в Налоговый кодекс РФ в ноябре 2014 года.

В феврале, напомним, Владимир Путин подписал пакет законов, предусматривающих продление срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно.

В полном объеме были сохранены все гарантии для тех, кто воспользовался амнистией капиталов в ходе первого этапа в 2015-2016 годах. Такой же объем гарантий был предусмотрен для участников второго этапа. Специальную декларацию в ходе второго этапа добровольного декларирования могут подать как физические лица, ранее не подававшие декларацию, так и те, кто принял участие в первом этапе.

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