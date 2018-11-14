Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 412-ФЗ "О внесении изменения в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)"

Принят Государственной Думой 23 октября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 7 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в часть 4 статьи 3 Федерального закона от 24 ноября 2014 года N 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6657; 2015, N 24, ст. 3377; 2016, N 7, ст. 920; 2018, N 1, ст. 20; N 9, ст. 1291) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"4. Уголовная ответственность не наступает за деяния, связанные с неуплатой или неполной уплатой сумм налога в результате невключения прибыли контролируемой иностранной компании в налоговую базу контролирующего лица:

1) в 2016 и 2017 годах - в случае, если контролирующим лицом является организация и ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате совершения преступления, возмещен в полном объеме;

2) в 2016-2018 годах - в случае, если контролирующим лицом является физическое лицо и ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате совершения преступления, возмещен в полном объеме.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений пункта 2 части 4 статьи 3 Федерального закона от 24 ноября 2014 года N 376-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)" (в редакции настоящего Федерального закона) в части деяний, связанных с неуплатой или неполной уплатой сумм налога в результате невключения прибыли контролируемой иностранной компании в налоговую базу контролирующего лица, являющегося физическим лицом, в 2018 году, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Президент Российской Федерации В. Путин