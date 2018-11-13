Путин процитировал сингапурскую пословицу про воду и мед

"Сингапур - это важный и перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил Путин в приветственной речи. Он отметил, что состоявшиеся днем переговоры с госпожой президентом были продуктивными, удалось обсудить практически весь комплекс двусторонних отношений.
Российский лидер процитировал сингапурскую пословицу: "Среди друзей и вода - мед".
"Взаимное доверие - это всегда основа прогресса, дружбы, развития", - сказал Путин. Именно на этом строятся отношения между Москвой и Сингапуром, что, по его словам, подтвердила и закладка первого камня - фундамента первого Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре.
Строительство такого центра послужит "хорошей основой для развития двусторонних отношений", считает Путин. "Особенно на уровне людей, которые будут приезжать сюда в Сингапур, все больше и больше, будут знакомиться с вашей страной и будут иметь возможность посетить русскую православную церковь и наш культурный центр, - отметил президент России. - А граждане Сингапура будут иметь возможность познакомиться с культурой РФ".
После этого российский лидер предложил тост за благополучие и процветание России и Сингапура, за дружбу и здоровье госпожи президента.
Халима Якоб подняла тост "за дружбу, за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян".
Президент Сингапура вспомнила русскую пословицу: "Для милого друга семь верст - не околица". Большое расстояние и разница между странами не стали препятствием для дружбы, считает она.
Якоб отметила укрепление связей в сфере экономики и перспективы сотрудничества Сингапура с Евразийским экономическим союзом. Сейчас идет работа по заключению соглашения о свободной торговле между Сингапуром и ЕАЭС.