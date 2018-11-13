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13.11.2018 17:00
Рубрика: Власть

Путин процитировал сингапурскую пословицу про воду и мед

Текст: Александра Белуза (Сингапур)
Президенты России и Сингапура обменялись пословицами и тостами на тему дружбы. Днем Владимир Путин провел переговоры с Халимой Якоб, а вечером она устроила государственный прием в честь российского лидера, который приехал в Сингапур с трехдневным государственным визитом.Прием в честь президента России проходил в резиденции президента Сингапура - дворце "Истана".

"Сингапур - это важный и перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил Путин в приветственной речи. Он отметил, что состоявшиеся днем переговоры с госпожой президентом были продуктивными, удалось обсудить практически весь комплекс двусторонних отношений.

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Российский лидер процитировал сингапурскую пословицу: "Среди друзей и вода - мед".

"Взаимное доверие - это всегда основа прогресса, дружбы, развития", - сказал Путин. Именно на этом строятся отношения между Москвой и Сингапуром, что, по его словам, подтвердила и закладка первого камня - фундамента первого Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре.

Строительство такого центра послужит "хорошей основой для развития двусторонних отношений", считает Путин.  "Особенно на уровне людей, которые будут приезжать сюда в Сингапур, все больше и больше, будут знакомиться с вашей страной и будут иметь возможность посетить русскую православную церковь и наш культурный центр, - отметил президент России. - А граждане Сингапура будут иметь возможность познакомиться с культурой РФ".

После этого российский лидер предложил тост за благополучие и процветание России и Сингапура, за дружбу и здоровье госпожи президента.

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Халима Якоб подняла тост "за дружбу, за здоровье и успехи президента Путина, за развитие и процветание россиян".

Президент Сингапура вспомнила русскую пословицу: "Для милого друга семь верст - не околица". Большое расстояние и разница между странами не стали препятствием для дружбы, считает она.

Якоб отметила укрепление связей в сфере экономики и перспективы сотрудничества Сингапура с Евразийским экономическим союзом. Сейчас идет работа по заключению соглашения о свободной торговле между Сингапуром и ЕАЭС.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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