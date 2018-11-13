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13.11.2018 10:51
Рубрика: Дороги

ЦОДД назвал опасные места для парковки в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Специалисты столичного Центра организации дорожного движения призвали автолюбителей с осторожностью выбирать место для парковки. Сегодня погода может ухудшиться, поэтому ставить машину будет безопасно не везде.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Эксперты посоветовали увеличить стоимость парковки в центре Москвы

Ветер в Москве сегодня может усилиться с 3-5 до 15 метров в секунду. В таких условиях шаткие конструкции могут накрениться и упасть на автомобили.

В связи с этим ЦОДД рекомендовал не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами. Центр также призвал быть предельно внимательными в дороге.

#дороги