Законопроект о статусе и налогообложении самозанятых принят в первом чтении. Предложенные нормы, по которым предлагается ввести налог по ставке от четырех до шести процентов, многие считают неоднозначными. Чиновники и предприниматели оценивают, насколько эффективными окажутся предложенные нормы. Участники седьмого Славянского экономического форума после бурной дискуссии пришли к неожиданному выводу: все дело в сознании самих так называемых фрилансеров. "Не платить налоги должно быть попросту стыдно", - заявили они.

Кто все эти люди

Механизм, на первый взгляд, прост: гражданин устанавливает на смартфон приложение, которое генерирует фискальные чеки за оказанную услугу или проданный товар. Данные о сумме дохода тут же "уходят" в ФНС. До 10-го числа каждого месяца налоговая служба считает, сколько налогов нужно перечислить самозанятому, и, так сказать, "выставляет" платеж. Перечислить средства нужно до 25-го числа, причем сделать это можно будет в том же приложении "легким движением руки".

- Этой системой могут воспользоваться многие, - поясняет глава консалтинговой фирмы Александр Новак. - Таксисты, дизайнеры, копирайтеры, а также все те, кто оказывает какие-либо услуги. Важно, что ставка для них пониженная, и это, по мнению законодателей, должно стать стимулом выйти из тени.

По сути, в легализации теневых доходов должны быть заинтересованы в каждом регионе. Предприниматели, которые исправно работают "на светлой стороне", подчеркивают: подоходный налог направляется в областную казну, а значит, именно на местах должны сделать все, чтобы "гаражная экономика" наполняла бюджет.

Однако представители Федеральной налоговой службы настроены не так оптимистично. Заместитель начальника управления ФНС по Брянской области Светлана Любутина отмечает, что, если "получающих профессиональный доход" без работодателя и оформления ИП наберется тысяч десять, будет очень хорошо.

- Давайте посчитаем, - предлагает она. - Из 1,2 миллиона жителей Брянской области около 400 тысяч - пенсионеры, в том числе и работающие. Примерно 280 тысяч - дети до 16 лет, 32 тысячи - зарегистрированные индивидуальные предприниматели. И 497 тысяч - работающие граждане трудоспособного возраста.

Все, что остались вне перечисленных категорий, - это и есть так называемые "самозанятые". Однако и к ним, по словам Любутиной, стоит присмотреться повнимательнее.

- Они либо предприниматели, но не оформленные таковыми, либо те, кто работает на хозяина, - констатирует замначальника УФНС. - Примечательно, что из 32 тысяч официально оформленных предпринимателей только три тысячи являются работодателями.

Никаких трудовых отношений

Торговцы предпочитают не брать на работу продавцов, то есть наемных работников, а заключают договор с индивидуальными предпринимателями. Те, в свою очередь, просто торгуют чужим товаром. Это позволяет экономить на взносах в фонды, и многие таким методом пользуются.

- Еще нельзя не сказать о тех, кто ездит на заработки в Москву, - добавляет Любутина. - У нас в день уходит туда четыре поезда. Данные по форме 2-НДФЛ на них мы из столицы не получаем. Самозанятые они? Кто знает…

Треть опрошенных высказалась за льготную ставку подоходного налога для тех, кто работает на себя

Социологическое исследование субъектов бизнеса показало любопытную тенденцию: треть опрошенных высказалась за льготную ставку подоходного налога для тех, кто работает на себя. Еще треть заявила, что ни в каком особом режиме не нуждается - они давно вышли из тени и работают как ИП. И, наконец, сложилась еще одна группа респондентов, не настроенных против нововведения, но воспринимающих грядущие перемены настороженно.

- Эти люди спрашивают: а что, если изменится налоговая ставка? - поясняет Александр Новак. - Мне кажется, надо просто больше разъяснять, в чем суть предлагаемой системы. Просветительская работа должна принести свои результаты.

Но что же делать с теми, кого из тени льготными ставками не выманить? В том, что таковые будут, никто не сомневается.

- Есть у меня знакомый, дядя Миша, - приводит пример адвокат Сергей Патракеев. - Мы с ним видимся два раза в год, когда мне надо сменить резину на автомобиле. Как регулировать наши отношения? Мне от дяди Миши нужны переобутые колеса, а ему от меня - деньги. Мы это получаем? Да. Нужен ли нам договор или чек? Нет.

Такая "гаражная экономика" процветает, пока будет на нее спрос. К тому же многие из бизнесменов этой категории ищут заказы на базе интернет-платформ. Помимо таксистов, дизайнеров и копирайтеров, так работают "мастера на все руки", которых вызывают на дом ради решения мелких бытовых вопросов.

- На деле это большие биржи фриланса, - считает Александр Новак. - И было бы хорошо сделать их участников налоговыми агентами.

С ним согласен и консультант в области финансовых рынков Алексей Бачеров. Он уверен, что заказчику не обязательно работать с самозанятым как с физлицом. Достаточно заключать договор с сообществом.

- Ведь уже есть такая практика. Если надо заказать веб-дизайн, мы обращаемся на один из профильных сайтов, где ищем исполнителя, - приводит пример он. - Но если работа нам не нравится, сделана с ошибками, претензии предъявляем администрации ресурса, и там уже в профессиональном сообществе начинают разбираться, кто прав.

Посильный вклад

Однако с тем, что таксисты, "завязанные" в одну систему, или копирайтеры могли бы заключать с администрациями ресурсов привычный любому наемному работнику договор о перечислении 13 процентов доходов в бюджет, многие не согласны. Те, кто постоянно привлекает фрилансеров и работает с ними удаленно, не видят смысла брать их в штат и взваливать на себя нагрузку администрирования налоговых платежей.

Представитель одного из таких агентств, Оксана Дикарева, отмечает, что работать с людьми творческими, креативщиками и без того непросто.

- Главный признак их заработка - его нерегулярность, - считает она. - Такие люди могут работать на нас и еще на десять таких, как мы, получать хороший гонорар раз в год и дальше ждать подходящую работу. Но эти люди зарегистрируются в качестве самозанятых последними, для них и ИП создавать довольно странно.

Директор коммерческой фирмы Ольга Котина предлагает "не плодить сущности": работает человек на себя - он предприниматель, пусть регистрируется. А если работает на другого - тот должен нанять его официально.

- Сначала мы создадим приложение "Мой налог", затем, чтобы формировались фискальные чеки, нужны будут фискальные накопители. Но ведь надо упрощать систему взимания налога с граждан, а не усложнять ее! - уверена она. - Налоговая служба вместе с банками сумела решить проблему сбора НДС с бизнеса. Так пусть то же самое сделают с гражданами! Однако это невозможно, пока мы платим наличными тем же няням или репетиторам. Всех, кто работает в тени, мы знаем в лицо.

Предложения отказаться от наличных в пользу банковских карт, благодаря которым можно будет отследить все доходы каждого гражданина, прозвучали как нечто фантастическое. Так же многие восприняли и тезисы некоторых экспертов, что налог для самозанятых должен служить гарантией медицинского и пенсионного обеспечения. Впрочем, даже если все это воплотится в жизнь, вряд ли послужит стимулом для выхода из серой зоны "всех и сразу".