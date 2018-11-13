Ярославцам выставили счета за неоказанную услугу

В начале ноября немалому числу ярославцев новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, работающий в области с 1 сентября, преподнес сюрприз - разослал счета за вывоз мусора жителям глухих деревень, откуда отходы отродясь не вывозились, а также владельцам земельных участков, на которых домов и вовсе нет. Люди приняли новые счета в штыки и наотрез отказались их оплачивать.

Поселили в доме, которого нет

Ярославцы несколько дней осаждали офисы оператора по вывозу ТКО и его агента, с которым первый подписал соглашение о расчете стоимости услуги и доставке платежных документов конечному потребителю, - ООО "Хартия" и ПАО "ТНС энерго Ярославль". Но вопрос, платить или не платить по "мусорным" счетам, для многих до сих пор не снят.

- Мне пришла квитанция от ярославской энергосбытовой компании с реквизитами "Хартии" за вывоз мусора, - рассказывает один из пользователей соцсети. - Участок - голое поле. Куда мусор складывать - загадка. По горячей линии предложили прийти к ним и написать заявление. Спрашивается, где мне взять на это время, если я работаю? Кроме того, меня очень интересует, по какому праву распространяются мои личные данные…

В аналогичной ситуации оказался и собственник участка в деревне Васькино Рыбинского района, которому тоже пришел счет, хотя дома на участке нет. Более того, житель Рыбинска Олег Леонтьев опубликовал в соцсети фото квитанции, где сказано, что площадь помещения, расположенного на участке, равна… нулю квадратных метров, площадь жилых и нежилых помещений дома - тоже нулевая, однако, несмотря на это, в мифическом строении, согласно платежке, каким-то чудесным образом проживает один человек. Который должен заплатить за вывоз мусора в сентябре и октябре 167 рублей 60 копеек. А из этой деревни не то что мусор, а и себя-то люди подчас не могут вывезти - из-за полнейшего бездорожья.

- В деревне не установлено ни одного контейнера для сбора мусора, и даже при желании, скорее всего, не получилось бы их установить, потому что собственники уже давно борются с другой проблемой - отсутствием подъезда в эту деревню, - объясняет пользователь соцсети, прикрепивший к своему посту и фотографию непролазной грязи на месте дороги. - И это не единичный случай и не ошибка. Такие квитанции приходят многим собственникам земли и даже владельцам дачных участков.

Извините, ошиблись

Как выяснилось, коллективный стресс, едва не вылившийся в коллективный протест, стал следствием использования плохо откорректированной базы данных.

- На сегодняшний день расчет платы за коммунальную услугу "обращение с ТКО" "Хартия" самостоятельно не производит, - рассказала представитель Ярославского областного единого информационно-расчетного центра (ЯроблЕИРЦ) Любовь Новоселова. - Для этого она заключает агентские договоры. Жителям многоквартирных домов начисления производили расчетные центры, и там проблем практически нет. Проблема возникла с индивидуальными жилыми домами. Агентский договор в этом случае заключен с "ТНС энерго Ярославль", и произошла небольшая накладка в связи с тем, что открытые лицевые счета в базах компании попали в базу начислений за услугу "обращение с ТКО". Сейчас списки выверяются. Населенные пункты, где услуга не оказывается, будут из них исключены.

Иными словами, счета на оплату услуг мусоровозов получили все владельцы участков, к которым подведено электричество. А уж доезжает до них спецтехника или нет - это, что называется, выяснится "в процессе".

Власти заверили: если мусорных контейнеров в деревне нет, счета ее жителям больше не придут

Однако очевидно, что система работы с коммунальными отходами с появлением регионального оператора меняется в области кардинально. И если горожане, и без того регулярно платившие за вывоз мусора, с сентября в платежках увидели лишь новую строчку "вывоз и утилизация ТКО", выделенную из весьма объемного пункта "содержание жилья", то сельские жители округлили глаза. Особенно если они свой мусор всю жизнь жгли в печке или в ржавой бочке на огороде.

Впрочем, власти заверили: если мусорных контейнеров в деревне нет и мусоровоз туда не ездит, счета за вывоз мусора ее жителям больше не придут.

Все на равных

В идеале и контейнер в деревне, и приезжающий туда мусоровоз - должны быть. Их появление там, а также обустройство подъездов к мусорным бакам - забота органов местного самоуправления. К слову, правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра были утверждены постановлением правительства РФ № 1039 от 31 августа 2018 года. А значит, есть надежда на решение проблемы замусоренности полей и лесов. Хотя и не близкое пока по времени…

- Региональный оператор действует в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, которая утверждается нормативным правовым актом субъекта, - пояснил замдиректора ярославского филиала "Хартии" Александр Фомин. - Она появилась в 2016 году, возможно, в нее попала неточная информация, и сегодня схема нуждается в корректировке, которая сейчас ведется.

Но если с сельской местностью все пока "устаканивается", то жителям частного сектора городов от уплаты по "мусорным" счетам будет уже не увильнуть. Например, на некоторых окраинах Ярославля почему-то давно сложилось, что за вывоз мусора там платили не все, отказываясь заключать соответствующие договоры. Жильцы рядом расположенных многоэтажек раскошеливались, а частный сектор - нет, вынося свои отходы куда придется. Например, минувшим летом на улице Доронина в Ярославле коммунальщикам пришлось разгребать огромную свалку, созданную в основном "частниками". Теперь собственнику каждого дома будет приходить счет…

Компетентно

Артем Назаров, начальник департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области:

- Позиция департамента однозначна: жителям тех населенных пунктов, где услуга не оказывается, необходимо произвести перерасчет. Но при оборудовании в населенном пункте контейнерных площадок и наличии там системы сбора и вывоза ТКО услуга должна оплачиваться. Начисление за коммунальную услугу по обращению с ТКО происходит в порядке, определенном постановлением правительства РФ № 354 от 6 мая 2011 года. Согласно этому документу, при отсутствии граждан, постоянно или временно зарегистрированных в жилом помещении, объем коммунальной услуги рассчитывается исходя из количества его собственников.