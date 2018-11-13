Игорь Черевченко возглавил тульский "Арсенал"

Новым главным тренером тульского "Арсенала" стал Игорь Черевченко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

На этом посту бывший рулевой московского "Локомотива" сменил Олега Кононова, возглавившего "Спартак". Ассистентами Черевченко в новой команде будут бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Игорь Семшов, а также Вадим Гаранин и Александр Помазун.

Последним местом работы Черевченко была "Балтика". По окончании прошлого сезона, в котором клуб из Калининграда остановился в шаге от зоны стыковых матчей за право участия в Премьер-лиге, контракт со специалистом был расторгнут.

Дебют Черевченко на новом посту состоится 25 ноября, когда в рамках 15-го тура чемпионата России "Арсенал" отправится в гости занимающему второе место в таблице "Краснодару".