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13.11.2018 15:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Книжный магазин "Москва" отметил 60-летие и объяснился в любви к покупателям

Текст: Татьяна Боднарук (генеральный директор издательства "Искусство-XXI век")
Культурная жизнь Москвы полна символами, некоторые из них глубоко укоренились в сознании нескольких поколений. Опера, балет - Большой театр, симфонический концерт - Консерватория, купить интересную книгу, пообщаться с интересными людьми - конечно, книжный магазин "Москва" на Тверской! И этому символу московской интеллектуальной жизни на днях исполнилось 60 лет.

Праздник, который устроил для своих друзей коллектив "Москвы", порадовал не только теплой, дружелюбной атмосферой (это постоянная составляющая жизни этого удивительного магазина-клуба), но и остроумной стилизацией московских реалий конца 50-х начала 60-х годов. Московский дворик с бельем на веревке, песни под гитару и аккордеон; уголок поэтов и увлеченное чтение стихов; пионеры, милиционеры, москвички в шляпках и платьицах той поры, забавные вывески и объявления  - все придумано и сделано с увлечением и любовью.

Фото: РГАЛИ
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Гости праздника, чьи лица известны всей стране, с явным удовольствием включились в игру, писатели раздавали автографы, хозяева угощали всех легендарными конфетами "Мишка косолапый" и бутербродами со шпротами. Фильм об истории магазина, тесно переплетенной с событиями из жизни тех лет, и награды друзьям в самых невероятных номинациях завершили официальную часть вечера.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
В Москве открылась выставка "Солженицын и "Новый мир"

Хозяйка бала Марина Каменева в игривой шляпке и дивном платье, которому, как она сообщила по секрету, не менее ста лет, нашла доброе слово для каждого гостя, незаметно, но твердо направляя в нужное русло течение праздника, примерно так же, как она вот уже 28 лет ведет свой корабль по бурным водам книжного моря.

С праздником! Покупайте и читайте книги, господа и товарищи! Это ни с чем несравнимая радость...

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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