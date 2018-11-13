Книжный магазин "Москва" отметил 60-летие и объяснился в любви к покупателям

Праздник, который устроил для своих друзей коллектив "Москвы", порадовал не только теплой, дружелюбной атмосферой (это постоянная составляющая жизни этого удивительного магазина-клуба), но и остроумной стилизацией московских реалий конца 50-х начала 60-х годов. Московский дворик с бельем на веревке, песни под гитару и аккордеон; уголок поэтов и увлеченное чтение стихов; пионеры, милиционеры, москвички в шляпках и платьицах той поры, забавные вывески и объявления - все придумано и сделано с увлечением и любовью.
Гости праздника, чьи лица известны всей стране, с явным удовольствием включились в игру, писатели раздавали автографы, хозяева угощали всех легендарными конфетами "Мишка косолапый" и бутербродами со шпротами. Фильм об истории магазина, тесно переплетенной с событиями из жизни тех лет, и награды друзьям в самых невероятных номинациях завершили официальную часть вечера.
Хозяйка бала Марина Каменева в игривой шляпке и дивном платье, которому, как она сообщила по секрету, не менее ста лет, нашла доброе слово для каждого гостя, незаметно, но твердо направляя в нужное русло течение праздника, примерно так же, как она вот уже 28 лет ведет свой корабль по бурным водам книжного моря.
С праздником! Покупайте и читайте книги, господа и товарищи! Это ни с чем несравнимая радость...